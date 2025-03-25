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食物中毒｜男子用隔夜飯煮炒飯器官衰竭入ICU　4類食物不宜放過夜

食用安全

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

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廣東一名男子用隔夜飯煮炒飯，結果吃後出現食物中毒、器官衰竭需入ICU。

【炒飯／隔夜飯／炒飯綜合症】不少人都聽過「隔夜飯適合用來炒飯」的說法，然而一旦食材存放不當，隨時有可能損害健康！內地一名男子就把冷藏的米飯做成炒飯，結果食用後竟嚴重休克，需緊急送醫，所幸撿回一命。

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據《央視網》報道，來自廣東江門的50歲男子陳先生（化名）將冷藏幾天的米飯做成炒飯，結果食用後竟出現腹痛、腹瀉、呼吸困難等症狀，被送至醫院時甚至已嚴重休克，心臟、肝腎等臟器功能開始衰竭，所幸經深切治療部（ICU）醫護人員搶救後，終於成功脫離生命危險。

經檢查，陳先生罹患的是由蠟樣芽孢桿菌引起的食源性疾病，這類細菌常見於室溫下長時間放置的米飯或炒飯中，因此引發的急性中毒症狀也被稱為「炒飯綜合症」。報道指出，由蠟樣芽孢桿菌產生的食物中毒可分為以下2個類型：

1. 嘔吐型

蠟樣芽孢桿菌產生的嘔吐毒素，在澱粉類食物中容易產生，例如米飯、麵條、薯仔等，需要在126℃的高溫下，加熱90分鐘才能去除毒素。所以，案例中的陳先生雖然將剩飯做成炒飯，但無法有效去除其含有的嘔吐毒素，因此產生了食物中毒。

嘔吐型蠟樣芽孢桿菌中毒的潛伏期0.5至6小時，主要症狀為噁心、嘔吐，也會影響人體免疫力，破壞肝臟細胞，甚至導致多重器官衰竭。

2. 腹瀉型            

蠟樣芽孢桿菌產生的腹瀉型腸毒素，以45℃加熱30分鐘，又或是以56℃加熱5分鐘，便可以去除毒素。腹瀉型蠟樣芽孢桿菌中毒，潛伏期為2至36小時，主要症狀為腹痛、腹瀉。

食物中毒｜4類食物不宜放過夜

隨著春季氣溫逐漸升高，細菌也更容易滋生，需要格外注意飲食安全。要預防患上「炒飯綜合症」，最好不要隔夜食用以下4類食物，更不要認為放到冰箱就沒問題，因為冰箱本身並沒有殺菌功用。

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1. 綠葉蔬菜

蔬菜放久後再加熱，除了維他命、葉綠素等營養流失多，口感變化大之外，還會更易變質。而且相較於肉類、水果等食物，綠葉蔬菜本身的硝酸鹽含量就比較高，煮熟後如果放置時間過久，在細菌分解作用下，硝酸鹽還會被還原成亞硝酸鹽，不利於身體健康。若是存放不當，亞硝酸鹽含量還有可能超標。

2. 海鮮

螃蟹、魚類、蝦類、貝類等海鮮都是高蛋白食物，如果當天沒吃完，隔天再吃可能會產生蛋白質降解物，對胃腸道黏膜產生刺激，繼而引起胃腸道不適，還容易損傷肝、腎功能。

3. 銀耳、蘑菇

銀耳和蘑菇都屬於含硝酸鹽較多的食物，煮熟後若放置長時間，被細菌分解後，硝酸鹽會還原為亞硝酸鹽，大量攝取會有致癌風險，也會降低紅血球活性，容易引起缺氧和貧血。

4. 薯仔、芋頭、饅頭

這類澱粉含量較多的食物，加工後容易滋生細菌，如果打算放到隔夜吃，建議最好密封後冷凍起來。

更多相關報道：帶飯注意｜36歲OL常吃隔夜飯確診胃癌　醫生：3類食物不宜長放恐中毒

同場加映｜安全食用隔夜飯6大重點

台灣泌尿科醫生高銘鴻就曾於社交平台發文，講解食用隔夜餸6大安全貼士，避免過夜飯菜上滋生大量細菌而影響食用者健康：

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帶飯注意｜隔夜蔬菜致癌風險

「營養生」（Negimen）營養師Queenie曾指出，不是每樣餸菜都適合帶飯，一些餸菜如莧菜、小棠菜、白菜等，並不適合隔夜帶飯，全因隔夜蔬菜裏的硝酸鹽，可經細菌或酶作用轉化為亞硝酸鹽。

食安中心過去亦曾檢測73種新鮮蔬菜樣本的硝酸鹽含量，硝酸鹽含量最高為葉菜類蔬菜，接著是塊根和塊莖類蔬菜，風險最低則是瓜菜或果菜類和豆類蔬菜：

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資料來源：《央視網

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