混沌少年時｜Netflix神劇藉13歲殺人犯揭青少年犯罪真相　英國首相追看支持引入校園播映

▲ Netflix 《混沌少年時》揭青少年犯罪真相， 英國首相支持將該劇引入校園討論。

【混沌少年時/青少年犯罪心理/青春期】Netflix迷你劇《混沌少年時》（Adolescence）如同一記重拳，擊中現今青少年問題的要害。Netflix以「一鏡到底」窒息式敘事，逼視青少年犯罪心理陰暗面。連育有16歲兒子和14歲女兒的英國首相都深受觸動，公開支持將該劇引入校園討論，成為反思青少年成長困境的重要教材。

▲ 混沌少年時Adolescence​​​​​​​​​​​​​​｜Jamie開始相信自己「長很醜」將永遠令他無法獲得愛情或親密關係，最終導致他做出無法挽回的行為。（影片截圖）

混沌少年時Adolescence｜始於青春期接受錯誤資訊

這部由新人演員Owen Cooper與Stephen Graham主演的4集迷你劇，以「一鏡到底」手法講述13歲少年涉嫌殺害女同學的案件，深入剖析青少年犯罪背後的網絡文化、家庭關係與心理問題。

劇集不僅登上香港Netflix熱播榜首，更引發英國首相施紀賢關注，他表示支持並說：「最近我們家都在看《混沌少年時》。我有一個16歲兒子和14歲女兒，這是一部非常好看的電視劇。」他談到「年輕人受到網絡內容影響而實施暴力行為，這是一個必須正視的問題。這太令人憎惡了，我們必須解決它。」

外媒報道，該劇掀起社會對厭女文化、極端網絡內容的熱議，引起全球家長關注，首相發言人在國會問答環節後則表示：「我們將打擊正在根深蒂固的厭女情緒」，但具體措施仍有待觀察。

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混沌少年時Adolescence​​​​​​​｜大數據投放洗腦資訊

劇名《Adolescence》，解作青少年，拉丁文意指成長。青少年通常是指12-18歲，是身體和心理發展的過渡階段，這個階段通常發生在青春期到法定成年期間。劇中主角Jamie在父母與姊姊眼中是個乖小孩，是一切正常，甚至比同齡者更聰明的小孩，當他被證實持刀刺殺女同學時，家人久久無法置信，完全無法相信是真。

在學校裡，他是個不起眼的普通學生，有幾個好朋友、對女生開始感興趣，直到他與同學Katie嘗試建立關係開始，事情急轉直下。他在約會女生時，「拿出自己衣櫃裡最好看的衣服、友善邀約、滿滿的誠意，為甚麼Katie的反應是這樣？！

她不僅視我如垃圾般，想都不想就一口拒絕，還推倒我！」然後新仇加上舊恨，誘發出殺人的念頭。劇中暗示「非自願單身者」，簡稱「incel」文化，是指那些因外貌、社交能力或其他因素而自認無法獲得伴侶的男性。正是現今青少年在虛擬與現實夾縫中異化的典型案例。

這些被大數據投放洗腦的資訊，像是為青少年大腦注射慢性毒藥，無聲無息地毒害青少年的心理健康。

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混沌少年時Adolescence​​​​​​​​​​​​​​｜少年不被認同轉投網絡尋找歸屬感

Jamie的家庭背景同樣耐人尋味。劇中呈現的不是典型的問題家庭，而是看似普通卻家庭支援失衡的中產階級家庭。父母在場卻缺席，有形無質的陪伴，無法為青少年提供關愛。連最基本的家庭溫暖都失去，青少年便會轉投網絡尋找認同與歸屬感。

當一切結束後，Jamie在警局與父親一同看見了CCTV中的影像，卻不斷告訴父親「那不是我」。Jamie之所以如此執著於父親對自己的看法，源自於他對現實的「無法置信」。在被「非自願單身者文化」錯誤影響後，Jamie開始相信自己「長很醜」，將永遠令他無法獲得愛情或親密關係，最終導致他做出無法挽回的行為。

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混沌少年時Adolescence​​​​​​​​​​​​​​｜一鏡到底的心理壓迫感

劇集採用「一鏡到底」手法絕非單純的技術炫技。這種無剪接、無喘息的敘事方式，創造出一種令人窒息的壓迫感，恰如其分地模擬了Jamie陷入思想極端化的心理過程——沒有暫停鍵，沒有反思空間，只有一路滑向深淵不可逆轉。觀眾如同被強制關在認人房的單向鏡前，被迫直視一個靈魂崩潰過程。

混沌少年時Adolescence​​​​​​​​​​​​​​｜學校、家庭、社會集體共謀

劇中最令人不安或許是各種社會失衡。學校未能及時發現Jamie的異常，家庭無力阻止他的激進思想，網絡平台無節制地輸入極端內容，法律上則只能在悲劇發生後進行流於表面的懲罰。學校、家庭、社會全都失職，大家眼睜睜看著Jamie這樣的孩子墮落，卻沒有人伸手接住他。

《混沌少年時》最後拋給觀眾是一個沒有答案的複雜命題。Jamie既是加害者，也是受害者；他的罪行令人髮指，他的處境又引發某種不安的共鳴。這種道德上的模糊地帶，正是該劇最引發議論的地方——它拒絕將青少年犯罪簡單歸因於個人惡念，而是強迫我們正視那些孕育暴力的社會上。

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