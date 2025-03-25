  • 23°C
香港時間：2025325日 (二) 22:01

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : DSE2025 啟德七欖2025 超市大搜查 啟德體育園 Cookies 金秀賢 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

裕澤香江｜富豪馬斯克媽媽Maye Musk現身高峰晚宴　與牛津大學校長談女性領導力

政治

撰文： 林曉君

發布時間： 58 分鐘前

最後更新： 10 分鐘前

分享：

分享：

熱門 DSE2025 啟德七欖2025 超市大搜查 啟德體育園 Cookies 金秀賢 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

富豪Elon Musk和媽媽Maye Musk。（Maye Musk社交平台圖片）

【裕澤香江 / 馬斯克 / Maye Musk】「裕澤香江」高峰論壇明日舉行，港府晚上舉辦高峰晚宴，並特邀富豪馬斯克（Elon Musk）的媽媽Maye Musk及牛津大學校長Irene Tracey對談，分享對女性領導力與傳承方面的精闢見解。

財庫局表示，逾130位來自內地、亞洲、歐洲、美洲、中東的家族辦公室決策人和家族成員今晚雲集香港，出席高峰晚宴。Maye Musk及Irene Tracey的對話，還探討了女性領袖在推動商業、創新及社會發展中的關鍵角色。

點擊圖片放大
+3
+2

獅子芭蕾舞吸睛 財庫局：與會者讚嘆表演融合香港豐富文化底蘊

另外，大會安排了一場在維多利亞港璀璨夜景襯托下的「獅子芭蕾舞」表演。財庫局稱，精彩絕倫的表演深深吸引出席者目光，讚嘆表演融合香港豐富的文化底蘊與名聞遐邇的香港天際線，令人難忘。

署理行政長官陳國基在致歡迎辭時表示：「香港是一個『超級聯繫人』，匯聚人才與創意。我們是一個為前瞻者打造永恆傳承的平台，更是一個讓家族辦公室和家族蓬勃發展的活力之都。」

明日下午舉行的「裕澤香江」高峰論壇匯聚逾300名人士參與。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

【家族辦公室】印尼僱主協會訪港晤特首　多財團積極考慮在港設家辦
15:49 2024/04/17
【家族辦公室】印尼僱主協會訪港晤特首　多財團積極考慮在港設家辦
【家族企業】中大家族企業研究中心獲125萬資助　將推動多家族辦公室研究
16:00 2024/05/08
【家族企業】中大家族企業研究中心獲125萬資助　將推動多家族辦公室研究
大學發展｜科大商學院明年推亞洲首個家族辦公室及企業碩士課程　教家族傳承、文化
17:36 2024/06/13
大學發展｜科大商學院明年推亞洲首個家族辦公室及企業碩士課程　教家族傳承、文化
實習計劃｜陳浩濂與「家族辦公室實習計劃」同學交流　被問Web3和綠色金融發展
21:55 2024/08/06
實習計劃｜陳浩濂與「家族辦公室實習計劃」同學交流　被問Web3和綠色金融發展
高官外訪｜陳茂波紐約晤家族辦公室代表　訪Newlab邀來港設據點
16:27 2024/10/25
高官外訪｜陳茂波紐約晤家族辦公室代表　訪Newlab邀來港設據點

你可能感興趣

【家族辦公室】印尼僱主協會訪港晤特首　多財團積極考慮在港設家辦
15:49 2024/04/17
【家族辦公室】印尼僱主協會訪港晤特首　多財團積極考慮在港設家辦
【家族企業】中大家族企業研究中心獲125萬資助　將推動多家族辦公室研究
16:00 2024/05/08
【家族企業】中大家族企業研究中心獲125萬資助　將推動多家族辦公室研究
大學發展｜科大商學院明年推亞洲首個家族辦公室及企業碩士課程　教家族傳承、文化
17:36 2024/06/13
大學發展｜科大商學院明年推亞洲首個家族辦公室及企業碩士課程　教家族傳承、文化
香港 富豪 陳國基 家族辦公室 馬斯克 牛津 牛津大學 亞洲 政治

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

婚姻問題︱33歲女歌手復出疑婚姻出問題　放工不回5千呎豪宅返娘家公屋
婚姻問題︱33歲女歌手復出疑婚姻出問題　放工不回5千呎豪宅返娘家公屋
英年早逝｜2000年0時0分出生 「千禧BB」心源性猝逝年僅25歲
英年早逝｜2000年0時0分出生 「千禧BB」心源性猝逝年僅25歲
鍾景輝近況︱King Sir患腸癌淡出幕前罕現身　戲劇大師慧眼發掘周潤發
鍾景輝近況︱King Sir患腸癌淡出幕前罕現身　戲劇大師慧眼發掘周潤發
太空流浪｜8日太空任務變9個月 女太空人頭髮全白「老足10歲」 傳NASA補償金僅這個數？
太空流浪｜8日太空任務變9個月 女太空人頭髮全白「老足10歲」 傳NASA補償金僅這個數？
新手媽媽｜麥明詩黃翠如輪住生B爭做親子網紅　陳凱琳「KOL吸金女王」地位受威脅
新手媽媽｜麥明詩黃翠如輪住生B爭做親子網紅　陳凱琳「KOL吸金女王」地位受威脅