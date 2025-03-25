裕澤香江｜富豪馬斯克媽媽Maye Musk現身高峰晚宴　與牛津大學校長談女性領導力

▲ 富豪Elon Musk和媽媽Maye Musk。（Maye Musk社交平台圖片）

【裕澤香江 / 馬斯克 / Maye Musk】「裕澤香江」高峰論壇明日舉行，港府晚上舉辦高峰晚宴，並特邀富豪馬斯克（Elon Musk）的媽媽Maye Musk及牛津大學校長Irene Tracey對談，分享對女性領導力與傳承方面的精闢見解。

財庫局表示，逾130位來自內地、亞洲、歐洲、美洲、中東的家族辦公室決策人和家族成員今晚雲集香港，出席高峰晚宴。Maye Musk及Irene Tracey的對話，還探討了女性領袖在推動商業、創新及社會發展中的關鍵角色。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

獅子芭蕾舞吸睛 財庫局：與會者讚嘆表演融合香港豐富文化底蘊

另外，大會安排了一場在維多利亞港璀璨夜景襯托下的「獅子芭蕾舞」表演。財庫局稱，精彩絕倫的表演深深吸引出席者目光，讚嘆表演融合香港豐富的文化底蘊與名聞遐邇的香港天際線，令人難忘。

署理行政長官陳國基在致歡迎辭時表示：「香港是一個『超級聯繫人』，匯聚人才與創意。我們是一個為前瞻者打造永恆傳承的平台，更是一個讓家族辦公室和家族蓬勃發展的活力之都。」

明日下午舉行的「裕澤香江」高峰論壇匯聚逾300名人士參與。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】