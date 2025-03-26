拆牆鬆綁｜甯漢豪預告短期有措施便利商業地帶休憩用地舉辦活動　帶動經濟氣氛

▲ 立法會前廳交流會。（立法會圖片）

【前廳交流會/拆牆鬆綁/】立法會舉行前廳交流會首次以事務委員會為基礎分組進行討論。發展局局長寧漢豪會後預告，短期有措施便利商業地帶休憩用地舉辦活動，帶動經濟氣氛。議員期望可盡快出台有關簡化審批安排。

發展局亦就北部都會區發展可如何做到城鄉共融聽取議員意見，甯漢豪說，過去多強調硬件設施如何做好，但亦關注軟件配套，例如如何為一些鄉村發展地帶內的現有屋宇拆牆鬆綁，容許有多些商業活動，或經營飲食和民宿。另討論有何制度可方便鄉村居民與政府甚至企業合作，將某一條村的味道發揚光大。



房屋局局長何永賢則交代「簡約公屋」最新情況，提到如何將「簡約公屋」由最初估算的270多億元，降至最近的210億元。另亦討論「簡約公屋」怎樣更聚焦地幫助不同的市民？在優次上是否有空間給予一些輪候公屋可能少於三年的申請者，甚至是非長者。會上亦討論了打擊濫用公屋工作。

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