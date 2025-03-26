  • 26°C
香港時間：2025326日 (三) 15:59

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : DSE2025 李蘊 啟德七欖2025 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

拆牆鬆綁｜甯漢豪預告短期有措施便利商業地帶休憩用地舉辦活動　帶動經濟氣氛

政治

撰文： 林曉君

發布時間： 44 分鐘前

最後更新： 43 分鐘前

分享：

分享：

熱門 DSE2025 李蘊 啟德七欖2025 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

立法會前廳交流會。（立法會圖片）

【前廳交流會/拆牆鬆綁/】立法會舉行前廳交流會首次以事務委員會為基礎分組進行討論。發展局局長寧漢豪會後預告，短期有措施便利商業地帶休憩用地舉辦活動，帶動經濟氣氛。議員期望可盡快出台有關簡化審批安排。

發展局亦就北部都會區發展可如何做到城鄉共融聽取議員意見，甯漢豪說，過去多強調硬件設施如何做好，但亦關注軟件配套，例如如何為一些鄉村發展地帶內的現有屋宇拆牆鬆綁，容許有多些商業活動，或經營飲食和民宿。另討論有何制度可方便鄉村居民與政府甚至企業合作，將某一條村的味道發揚光大。

房屋局局長何永賢則交代「簡約公屋」最新情況，提到如何將「簡約公屋」由最初估算的270多億元，降至最近的210億元。另亦討論「簡約公屋」怎樣更聚焦地幫助不同的市民？在優次上是否有空間給予一些輪候公屋可能少於三年的申請者，甚至是非長者。會上亦討論了打擊濫用公屋工作。 

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

甯漢豪 何永賢 房屋局 民宿 北部都會區 發展局 立法會 政治

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

高學歷藝人｜前TVB小生任客席講師獲讚講課有趣 　「旅遊王子」息影進修考取博士學位
高學歷藝人｜前TVB小生任客席講師獲讚講課有趣 　「旅遊王子」息影進修考取博士學位
李蘊離婚︱33歲李蘊驚爆離婚已2年　8年婚姻結束疑涉及第三者
李蘊離婚︱33歲李蘊驚爆離婚已2年　8年婚姻結束疑涉及第三者
食物中毒｜男子用隔夜飯煮炒飯器官衰竭入ICU　4類食物不宜放過夜
食物中毒｜男子用隔夜飯煮炒飯器官衰竭入ICU　4類食物不宜放過夜
急症室最長等候時間（03月26日 時間12:05）
急症室最長等候時間（03月26日 時間12:05）
香港小姐︱朱晨麗大方回應樣貌「不斷進化」批評　初出道被封「翻版陳法拉」令本尊不滿
香港小姐︱朱晨麗大方回應樣貌「不斷進化」批評　初出道被封「翻版陳法拉」令本尊不滿