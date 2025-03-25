香港出口｜2月份出口和進口貨值　分別上升15.4%和11.8%

政府統計處發表最新的對外商品貿易統計數字顯示，2025年2月份本港整體出口和進口貨值均錄得按年升幅，分別上升15.4%和11.8%。港府指出，由於受到農曆新年假期在不同日子所影響，在作出按年比較時，把一月及二月份的貿易統計數字合併分析會較為合適。

合併2025年1月及2月份計算，整體出口貨值較2024年同期上升6.5%。同時，商品進口貨值上升5.7%。2025年首兩個月錄得有形貿易逆差346億元，相等於商品進口貨值的4.6%。

繼2025年1月份錄得0.1%的按年升幅後，2025年2月份商品整體出口貨值為3,279億元，較2024年同月上升15.4%。同時，繼2025年1月份錄得0.5%的按年升幅後，2025年2月份商品進口貨值為3,642億元，較去年同月上升11.8%。2025年2月份錄得有形貿易逆差363億元，相等於商品進口貨值的10.0%。經季節性調整的數字顯示，截至2025年2月止的三個月與對上三個月比較，商品整體出口貨值上升8.6%。同時，商品進口貨值上升3.4%。

政府發言人表示，香港的商品出口在2025年年初整體上繼續錄得穩健增長。以首兩個月合併計算以消除今年農曆新年較早出現的影響，商品出口貨值按年增長6.5%。輸往內地的出口顯著上升，輸往多個其他亞洲市場的出口亦見增長。其中數據也顯示，2025年首2個月與去年同期比較，輸往部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是越南（升89.9%）、台灣（升29.2%）、新加坡（升18.3%）和內地（升10.9%）。另一方面，輸往阿拉伯聯合酋長國（跌38.2%）和印度（跌25.6%）的整體出口貨值則錄得跌幅。至於輸往美國的出口亦輕微上升（升0.3%）。



政府發言人提到，展望未來，美國至今推出的關稅措施，以及與保護政策相關的不確定性，將繼續對香港商品貿易表現構成挑戰。然而，環球經濟，特別是內地經濟持續增長，應會為香港的出口提供支持。

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