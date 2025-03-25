博鰲亞洲論壇2025｜李家超：香港一直支持自由貿易和多邊主義　致力深化國際交往合作

▲ 李家超抵達海口將出席博鰲亞洲論壇2025。（李家超Facebook圖片）

特首李家超抵達海南海口，準備出席博鰲亞洲論壇2025年年會，他下午出席「全球自由貿易港發展」分論壇並致辭，分享香港發展機遇。李家超表示，香港一直自由貿易和多邊主義，作為《全球自由貿易區（港）伙伴關係倡議》的參與者，會繼續與海南攜手合作，推廣自由貿易和市場開放為全球帶來的龐大機遇。

李家超冀瓊港發揮優勢互補

傍晚，李家超與海南省領導交流餐敍，就深化瓊港合作交流意見。他明日會出席瓊港政府合作備忘錄簽署儀式。

李家超在社交平台表示，雙方會在經貿投資、金融、數據安全有序流動、旅遊以及人才交流五個領域深化合作，期望瓊港兩地發揮互補優勢、推動經貿深層次合作。

李家超強調，香港會把握每個機會多交友，會努力讓世界更加認識香港，做好內聯外通的「超級聯繫人」和「超級增值人」角色，進一步加強與世界聯通，深化國際交往合作。

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