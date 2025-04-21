學霸星座｜天生有學霸潛質！成績最優異星座TOP5　第一名代表原來係會考高材生

宇宙浩瀚，仍有極多人類未知的知識，有人研究12星座的奧妙，拆解出星座運程書，令不少人深信不疑、為之著迷。近日，有說法指出原來學業成績與星座有掛勾！有些星座是對知識充滿渴求的慾望，令主人翁在學習方面出類拔萃。想知道自己是否有機會成為一名學霸？立即睇以下頭五名成績最優異的5大星座。

學霸星座第1-5名：

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學霸星座｜第1名「天蠍座」

排第1名是「天蠍座」，星座日期是10月23日至11月22日。天蠍座的人擁有堅定不移的决心，他們的洞察力亦非常的高，而且天蠍人有高度鑽研知識的能力及專注力，展現的毅力令他們穩坐學習之首。

天蠍座的代表便有剛剛成為新手媽媽的黃翠如，她的生日為10月23日，於會考時考獲1A5B、共25分的佳績，入讀浸會大學有「神科」之稱的「傳理系」，是一名高材生。

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學霸星座｜第2名「處女座」

第2名便是「處女座」，星座日期是8月23至9月22日。處女座的人性格以追求完美著名，加上他們有極細膩的分析能力，而且做事是妥妥當當，所以為他們在學業上成就了佳績。

明星中便有「子華神」做代表，他的生日為9月5日，中學曾就讀聖若瑟英文中學，及後赴加拿大升學，於阿爾伯塔大學（University of Alberta）哲學系學士畢業，而他的大學宿舍室友便是香港中文大學醫學院臨床腫瘤學系教授莫樹錦醫生。

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學霸星座｜第3名「雙子座」

第3名是「雙子座」，星座日期是5月21日至6月21日。雙子座是一個聰明、有才智的星座，此外，他們的好奇心高、思維敏捷，在新知識面前能夠展現出很好的吸收力，所以在學業上能保持一個優勢。

雙子座在明星界中的代表甚多，包括有「學霸港姐」馮盈盈，出生日子是6月10日，她在DSE中獲得28分，英文、通識及電腦科取到5*佳績，入讀香港大學取錄入讀食物及營養學系，近年再拿下修讀食品產業管理市場營銷碩士學位。

1988年度香港小姐冠軍、有「最美港姐」之稱的李嘉欣，出生日子是6月20日，她在會考考獲2A7B，共26分的成績。

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學霸星座｜第4名「山羊座」

第4名是「山羊座」，星座日期是12月22日至1月19日。山羊座的優勢是性格勤奮和有高度的責任感，促使他們在學業上不斷學習。而且他們勇於面對挑戰，遇強越強，所以容易在學術領域上拿下優越的成果。

孫耀威的生日是1月3日，在會考中奪得5A1C共28分佳績，他在香港中文大學修讀電腦科學及工程系，主修計算機工程學、副修法文，曾被森美封他跟自己為「中大雙雄」。

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學霸星座｜第5名「金牛座」

第5名是「金牛座」，星座日期是4月20日至5月20日。雖然金牛人的學習速度並不是最頂級的，但是金牛座人的優勢是有耐心和穩定度高，這些條件令他們在學習上形成一個強健的根基，從而取得學習上的成巧。

金牛座代表有靚太「湯洛雯」，她的生日為5月6日，大學時期她入讀倫敦大學學院、主修心理學系。

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