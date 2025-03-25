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奪命提示︱楊卓娜上演五種「天花板痛哭演技」　鄧智堅首拍追車戲最怕呢樣嘢

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撰文： 文體藝online

發布時間： 29 分鐘前

最後更新： 28 分鐘前

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【奪命提示 / 楊卓娜 / 陳山聰 / 鄧智堅】由文偉鴻（Jazz）監製、梁恩東及湯健萍編審的動作懸疑劇《奪命提示》，昨晚（24日）一集兒童院兒童離奇失蹤案件有新進展。

一直被認為是拐走及毒害兒童真兇的娟姐（楊卓娜飾）終成功洗白，根據劇情真兇應是井亦希（鄧智堅飾）。

在緊張位，由於俊朗（張振朗飾）契女子瑜（鍾嘉佑飾）意外揭發了井亦希是殺死保安真兇。就在差點被井亦希殺死之際，娟姐及時趕到並救走子瑜，但混亂間意外翻車齊齊身陷險境，幸好俊朗等人及時趕到才避免悲劇發生。同一時間，精神錯亂的井亦希當街襲擊兒童，姜姐（劉佩玥飾）在郭柏飛（陳山聰飾）協助下成功將井亦希制服。

奪命提示︱TVB新一代打女零濾鏡生圖曝光　真實狀態震驚路人：最強Body！

堅叔昨晚亦相當搶戲。

奪命提示︱楊卓娜上演五種「天花板痛哭演技」

至於催淚位，則是娟姐的超可憐身世。其實娟姐是超級愛錫小朋友的大好人，由於有感兒童院有人欲對小朋友們不利，娟姐才帶走安仔（何珀廉飾）和雯雯（周珈慜飾）。

原來娟姐年青時因為嫁了衰老公郭滿（莫家淦飾），終日過著被拳打腳踢的生活；一次娟姐為了保護愛兒強仔（陳穎朗飾），持刀與衰老公郭滿對峙，豈料因而被趕到現場調解的警員誤會為挾持仔仔而被拘捕；強仔為了追趕被捕的母親意外遭車死，親眼目睹慘劇的娟姐傷心至嚎啕大哭。

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而令人敬佩的是，昨晚短短一集楊卓娜先後展現了五場「天花板痛哭演技」，分別是對著強仔最愛的蛋糕瀑布式垂淚；向丁子朗發洩埋藏多年的積怨的大吵大鬧式哭叫；抱著與老公同歸於盡、夾雜著憤恨及暴怒的淚如泉湧；被老公毒打時的無助式爆喊，以及目睹兒子慘死的極崩潰哭叫。

談到多場喊戲，娜姐接受TVB.COM訪問時坦言最喜歡點蛋糕仔悼念亡兒一幕：「我最記得呢一場，我真係心痛，我拍完keep住喊咗好耐，停咗機我仲喊緊。呢啲位置係最寫實嘅，最真實嘅感受永遠都係最細嘅位置開始，通常都係一個人，一件好簡單嘅物件。」

除情緒戲，娜姐所有細節位亦做到十足，由於劇情講述娟姐跳完天台後雙腳行動不便，為了配合劇情及角色，娜姐昨晚逃避丁子朗追捕一幕，全程趷住腳喪跑，齋睇鏡頭都感受到娜姐每一步都走得相當辛苦。

娜姐笑言拍攝時確實試過忘記趷腳，不過她笑言拍攝《奪命》真正辛苦的，反而是無啖好食：「最唔開心係拍嘅時候唔可以食好嘢，成日都keep住要好瘦，其實我鍾意肥同埋塊面有番啲肉。同埋成日驚自己開心得滯，進入唔到個角色。」

娜姐嘅跑姿，真係全程趷住腳。

對於娜姐是次無論在情緒或動作演出上都迎來突破，監製文偉鴻早前發文大讚楊卓娜拼搏，並透露娜姐為了突顯角色的悲涼感，經常出奇不意嚇他一跳：「佢失驚無神又跌落地，一入戲就進入忘我mode，好幾次話明做到跌地之前就會再接shot，跟住再鋪軟墊再唻㗎嘛！吖！你條友吖，一入戲又直（接）做埋落去，跌到砰砰聲，大姐呀！作為監製有你呢啲演員當然開心啦！但作為多年同事，我真係驚你受傷！心痛㗎！」

為起到阻嚇作用，Jazz更加重語氣謂：「有一日我同楊卓娜講：『你再係咁，我下次唔會再揾你！永不錄用！』」監製認真用心良苦。

奪命提示︱ 鄧智堅首拍追車戲最怕呢樣嘢

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另一好戲之人鄧智堅的演出亦相當精彩，不但變態微表情做到足，包括蛇蠍一樣的斜睥眼、窮兇極惡的怒目而視、以及因神經質而不停震動的面部肌肉。談到是次拍攝有蝦細路、甚至用刀挾持小朋友的場口，堅叔坦言最怕是嚇親及整親小朋友。

以前曾參與不少舞台劇版本的兒童劇，故一向容易與小朋友打成一片，但為了是次拍攝，堅叔要刻意與小朋友保持距離：「今次要忍住唔可以同佢哋好熟，因為要佢哋驚我吖嘛！驚玩得太熟會影響表現。」

是次原來更是堅叔首次挑戰追車戲，對此演戲經驗豐富的堅叔坦言有難度：「因為要控制節奏，同埋要配合番鏡頭，場追車戲都真係拍咗一段時間，對於我嚟講真係挑戰嚟，又要Make sure唔可以真係嚇親個小朋友。」

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