世紀賤男｜周永恆涉踩風火輪被捕狂叫救命　「賤男天花板」搞婚外情家暴前妻趙頌茹

▲ 40歲的周永恆再度上新聞，而且每次都是負面新聞！

【周永恆/趙頌茹】前藝人周永恆涉在天水圍非法踩「風火輪」被捕，由網上流傳的兩段影片可見，周永恆被警員制服，期間多次大叫「救命呀」！有「賤男天花板」之稱的周永恆負面新聞多多，試過大搞婚外情，曾家暴前妻趙頌茹致對方受傷入院縫6針，與趙頌茹離婚後，又火速娶內地女，近年卻屢傳他再次鬧婚變！

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世紀賤男周永恆｜涉非法踩「風火輪」被捕

40歲的周永恆（Roy）日前涉在天水圍天湖路樂湖花園對開的行人路上，非法踩「風火輪」被捕，有網民拍下Roy被捕的過程，並上載至Facebook 。從影片可見，戴上鴨舌帽、穿上一身黑衣的Roy，被多名軍裝及便衣警員捉住雙手，另有一名相信為便衣警員的男子，手持一部疑為攝影器材，拍攝警員捉住他的情況，地面就放有一輛風火輪。

其間警員不斷叫Roy合作，Roy則大叫：「睇住我呀，我無嘢㗎！我無撞到人呀！」，又望住途人說：「喂，你影住我！」現場有多人圍觀。另一段影片則見到Roy已被多名便衣男子制服及按在地上，當中最少兩名便衣男子跪在他背上，亦有人按住其雙腳，他則多次大叫「救命呀！」有按住他的男子叫「落CUFF（手銬）」。

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世紀賤男周永恆｜曾家暴前妻趙頌茹

其實Roy已非首次情緒激動，他於2001年17歲時加入娛樂圈，19歲時曾涉藏毒，被判18個月感化令，同年疑醉酒於街頭毀壞公物，被警方調查。2010年她與前歌手趙頌茹（Yu）奉女成婚，婚後育有兩女，惟周永恆涉婚外情和家暴，他在2014年9月因偷食助手劉依靜，並因而與Yu爭執，其間動粗推撞對方，Yu受傷入院縫6針，Roy更因此被警方拘捕。

Roy事後召開記者會，聲淚俱下自認「人渣」道歉，當時Roy在傳媒面前讀出給老婆的信：「我受唔住誘惑偷食，仲要呃住妳，俾着係我都會好嬲，唔會原諒我周永恆呢個人渣！」最終他仍因襲擊罪成，被判守行為18個月，當時裁判官勸他珍惜機會，若再干犯家暴，一定不會再輕判。

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世紀賤男周永恆｜向趙頌茹發「死亡短訊」兼大鬧外家

不過，在守行為期間，Roy竟向Yu發出「死亡短訊」，更大鬧Yu屯門娘家，並向岳母吐口水，Roy被裁定普通襲擊罪成，被判囚2個月、緩刑18個月，當時更遭裁判官訓斥情緒智商過低及有暴力傾向。事件擾攘數年，周永恆與趙頌茹終於2017年正式離婚收場。

多年後Yu接受訪問，提起遭受「人渣」前夫家暴的經歷，她形容自己感到非常恐懼：「見到呢個人、睇到呢個人嘅信息都驚，都手震。以前生活似喺地獄，每日起身都唔開心，每日擔心老公離開、點對你同佢唔返屋企時要點算。」

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世紀賤男周永恆｜桃花不斷閃婚內地女

雖然負面新聞多多，但Roy桃花不斷，與助手劉依靜分手後，他又曾戀女團O.M.G成員黃芊詠（Cherie），不過很快就分手，並於2018年與內地女生陳薇Britni閃婚，並育有一子，兩人卻於2023年爆出「家暴羅生門」事件，甚至鬧上法庭，其後控方申請就刑事恐嚇罪撤控，Roy當時離開法院時透露夫妻關係和好如初，對於撤控感開心及鬆一口氣，令人摸不著頭腦。

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