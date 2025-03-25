Art Central 2025｜藝術三月盛事中環啟動 策展人推介5大亮點環節
撰文： 陳家昌
發布時間： 51 分鐘前
最後更新： 39 分鐘前
藝術三月本周來到壓軸，其中一個大型文化盛事Art Central就由明天起一連5日在中環海濱舉行，策展人鄭得恩為參展畫廊及藝術家作亮點推介。
今年來到第十屆的Art Central 2025 ，為香港特別行政區政府文化體育及旅遊局轄下「文化藝術盛事基金」的資助項目，將展出來自亞洲及全球超過 100 間知名畫廊和 500 位藝術家的傑作及多元化創作項目。
當中全新畫廊項目「Legend」由鄭得恩策劃，將設置專屬區域，將重點介紹6位於 1970 年前出生的亞太區藝術先驅作品，包括：日本浪藝術的核心人物靉嘔；日本先驅攝影師和電影製作人 細江英公； 澳洲著名藝術家Emily Kam Kngwarray； 韓國著名當代藝術家李仁燮；台灣先鋒派藝術家梅丁衍；以及香港先驅藝術家馮美華。
記：經濟日報 鄭：策展人鄭得恩
記： Art Central 踏入第十屆，個人最難忘是哪一年？
鄭：記得Art Central 10年前宣布舉辦時，大家還在想香港是否可容納另一個國際展覽，那一年讓大家見到更多亞洲中小型畫廊，反映了豐富多元的藝術生態。2017年我被澳洲 4A Centre for Contemporary Asian Art 邀請擔任 Art Central 首次表演藝術家，當年表演藝術在西方當代藝術界廣為盛行，但在香港還是初起步。 2023 年，我更被邀請成為策展人，很高興在疫情後首次回歸中環得到大家的支持。
記：今屆的規模和畫家似乎更為強盛，期盼帶來甚麼主題？
鄭：今年觀眾有機會見到更多元的藝術品，希望大家感受到Art Central 的活力。如在 「Neo」可以看到年青一代的畫廊及藝術家，在題材、以至物料運用很有實驗性；另外，韓國 FIM 畫廊 Sujin Lee的軟氈雕塑，或上海象牙門畫廊的 Atticus Gordon， 揉合繪畫及雕塑把自然及人工環境。這些中小型畫廊呈現展區的方式都反映其獨特性格，也有來自立陶宛及塞爾維亞這些不是亞洲常見的畫廊，值得觀眾細賞，發掘趣味。
記：在「Legend」畫廊專題的藝術家，具備怎樣傳奇的條件？
鄭：今次介紹的1970年前出生的藝術家，在藝術史上作過重大的貢獻。如Emily Kame Kngwarreye在 80 歲才開始藝術生涯，在人生最後8年的創作為澳洲原住民藝術的代表，倫敦泰特現代藝術館更會在今年為她辦個展，肯定其地位。
日本的靉嘔為前衛藝術運動激浪派的核心人物，以「彩虹藝術家」聞名於世。
梅丁衍自1970 年代以來，把日常物件置入裝置攝影作品，表達身在複雜社會的情感敘事，被譽為「台灣達達主義之父」。韓國藝術家李仁燮選擇脫離藝術中心，置身在鄉野山間將自然視覺元素與東方哲學思想相貫通，形成獨特風格。
至於細江英公致力為推廣日本攝影藝術，為戰後攝影前瞻性的靈魂人物，作品紀錄的文化景觀影響著不少今天的攝影大師。
馮美華是第一代在香港發展錄像的藝術家，除了個人創作，更與友人合辦亞洲其中首個推動錄像藝術的團體 -- 錄映太奇，今天還在積極創作、以及推動香港的文代化發展，努力不懈。
Art Central
公眾參觀日期：3月26-3月30日
香港中環海濱，龍和道 9 號
購票：Art Central網站
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