Art Central 2025｜藝術三月盛事中環啟動 　策展人推介5大亮點環節

▲ 年度文化盛事「Art Central 2025」

藝術三月本周來到壓軸，其中一個大型文化盛事Art Central就由明天起一連5日在中環海濱舉行，策展人鄭得恩為參展畫廊及藝術家作亮點推介。

今年來到第十屆的Art Central 2025 ，為香港特別行政區政府文化體育及旅遊局轄下「文化藝術盛事基金」的資助項目，將展出來自亞洲及全球超過 100 間知名畫廊和 500 位藝術家的傑作及多元化創作項目。

▲ 展會畫廊項目及異體雕塑與裝置藝術項目策展人鄭得恩。

當中全新畫廊項目「Legend」由鄭得恩策劃，將設置專屬區域，將重點介紹6位於 1970 年前出生的亞太區藝術先驅作品，包括：日本浪藝術的核心人物靉嘔；日本先驅攝影師和電影製作人 細江英公； 澳洲著名藝術家Emily Kam Kngwarray； 韓國著名當代藝術家李仁燮；台灣先鋒派藝術家梅丁衍；以及香港先驅藝術家馮美華。

記：經濟日報 鄭：策展人鄭得恩

記： Art Central 踏入第十屆，個人最難忘是哪一年？

鄭：記得Art Central 10年前宣布舉辦時，大家還在想香港是否可容納另一個國際展覽，那一年讓大家見到更多亞洲中小型畫廊，反映了豐富多元的藝術生態。2017年我被澳洲 4A Centre for Contemporary Asian Art 邀請擔任 Art Central 首次表演藝術家，當年表演藝術在西方當代藝術界廣為盛行，但在香港還是初起步。 2023 年，我更被邀請成為策展人，很高興在疫情後首次回歸中環得到大家的支持。

▲ 「Legend」重點推介藝術家之一：靉嘔。

記：今屆的規模和畫家似乎更為強盛，期盼帶來甚麼主題？

鄭：今年觀眾有機會見到更多元的藝術品，希望大家感受到Art Central 的活力。如在 「Neo」可以看到年青一代的畫廊及藝術家，在題材、以至物料運用很有實驗性；另外，韓國 FIM 畫廊 Sujin Lee的軟氈雕塑，或上海象牙門畫廊的 Atticus Gordon， 揉合繪畫及雕塑把自然及人工環境。這些中小型畫廊呈現展區的方式都反映其獨特性格，也有來自立陶宛及塞爾維亞這些不是亞洲常見的畫廊，值得觀眾細賞，發掘趣味。

記：在「Legend」畫廊專題的藝術家，具備怎樣傳奇的條件？

鄭：今次介紹的1970年前出生的藝術家，在藝術史上作過重大的貢獻。如Emily Kame Kngwarreye在 80 歲才開始藝術生涯，在人生最後8年的創作為澳洲原住民藝術的代表，倫敦泰特現代藝術館更會在今年為她辦個展，肯定其地位。

日本的靉嘔為前衛藝術運動激浪派的核心人物，以「彩虹藝術家」聞名於世。

▲ 澳洲藝術家Emily Kam Kngwarray作品也是「Legend」推介之一。

梅丁衍自1970 年代以來，把日常物件置入裝置攝影作品，表達身在複雜社會的情感敘事，被譽為「台灣達達主義之父」。韓國藝術家李仁燮選擇脫離藝術中心，置身在鄉野山間將自然視覺元素與東方哲學思想相貫通，形成獨特風格。

至於細江英公致力為推廣日本攝影藝術，為戰後攝影前瞻性的靈魂人物，作品紀錄的文化景觀影響著不少今天的攝影大師。

馮美華是第一代在香港發展錄像的藝術家，除了個人創作，更與友人合辦亞洲其中首個推動錄像藝術的團體 -- 錄映太奇，今天還在積極創作、以及推動香港的文代化發展，努力不懈。

▲ 大華銀行藝術空間呈獻：吳觀麟，《白雲關照》互動裝置。

Art Central

公眾參觀日期：3月26-3月30日

香港中環海濱，龍和道 9 號

購票：Art Central網站

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