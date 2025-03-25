飲食情報｜明閣灣仔潮上潮強強聯手 推限時3晚粵韻潮風四手晚宴

▲ 威士忌龍蝦汁脆皮新西蘭大啡菇。

高級粵菜食府「明閣（灣仔）」聯乘北京米芝蓮三星潮菜館「潮上潮（朝陽）」，於3月27日至29日推出「粵韻潮風．限定聯手．星級饗宴」四手晚宴，由中港兩位廚藝翹楚聯手呈獻限定嘗味菜單。

「明閣（灣仔）」廚藝總監曾超敬師傅及「潮上潮（朝陽）」行政總廚張一峰師傅，相識近廿載，關係亦師亦友，今次強強聯手菜單，將創意融入傳統烹調技藝，帶來獨一無二的潮粵美食體驗。

▲ 陳年老菜脯燴花膠 。

星級饗宴菜單分別有滙聚潮粵特色的「龍皇三及第」，以手工特製的3層球形瓷器盛裝3款前菜，包括「潮汕龍蝦飯配炸蝦多士」；製作工序繁複且瀕臨失傳的經典潮菜「古法龍穿虎肚」，由張師傅主理。

曾師傅的「蒜香花姿釀龍蝦鉗」同樣別具匠心，而滋補湯品「頂湯燉鳳吞海中寶」更是幾近失傳的手工粵菜。

潮粵結合的晚宴菜式還有「陳年老菜脯燴花膠」、「雞油蔥香岩鹽蒸星斑柳」、而「威士忌龍蝦汁脆皮新西蘭大啡菇」等

▲ 雞油蔥香岩鹽蒸星斑柳。

而張師傅為聯乘研發的「潮式沙茶炭燒和牛芥蘭炣飯」，帶來不一樣的潮汕地道美味。最以曾師傅的「明閣精選甜點」作結，包括嫩滑的「香芋鮮奶燉蛋白」及粵式「迷你老婆餅」；以及在傳統注入創新元素的「楓葉麻糬鳳梨酥。

「星級饗宴」每晚僅限招待30位賓客，每桌只限4位起預訂，優惠價每位$2,388元（原價$2,888）

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