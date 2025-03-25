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啟德體育園｜「啟德 Get Set Go 2025」4月舉行　設多個體驗區　黃金寶、山度士任教練

港聞

撰文： 施雯雯

發布時間： 24 分鐘前

最後更新： 23 分鐘前

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首個啟德體育園大型社區運動嘉年華「啟德GET SET GO」將於4月19及20日舉行。（啟德 Get Set Go網站）

由飛越啟德及九龍城民政事務處合辦、滙豐冠名贊助的首個園區大型社區運動嘉年華「啟德GET SET GO」，將於4月19及20日在啟德體育園「東營」舉行。

活動將匯聚超過60個攤位遊戲、運動體驗及體藝表演，鼓勵不同年齡及運動水平的市民參與。

焦點活動包括；欖球及户外羽毛球體驗區、兒童平衡車體驗樂園、兒童足球體驗、繩網陣及飛索歷險之旅，以及巨型充氣挑戰賽等。

當中更邀請前香港單車代表、三屆亞運公路單車金牌得主黃金寶擔任主教練，為小朋友帶來平衡車體驗；另外亦有兩屆「香港足球先生」山度士聯同星級教練親自執教及指導小朋友踢足球。

現場亦設有不同運動體驗、試玩及挑戰，例如：筋膜刀肌肉舒緩、健球、躲避盤、芬蘭木旗等新興運動、啤令球體驗、遙控極速船試玩、滑板及高爾夫球基礎訓練等。

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「啟德 Get Set Go 2025」活動詳情

日期：2025年4月19日及20日（星期六及日）

時間：上午10時至下午6時

地點：啟德體育園（東營）

費用：嘉年華（全免）；運動體驗運動體驗班、繩網體驗及大型充氣挑戰賽（按活動收費）

網站：https://www.kaitak-getsetgo.com/  

活動當日也預有部份名額安排即場派籌，歡迎瀏覽網站查看，名額有限，額滿即止。

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