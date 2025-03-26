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香港小姐︱朱晨麗大方回應樣貌「不斷進化」批評　初出道被封「翻版陳法拉」令本尊不滿

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撰文： 文體藝online

發布時間： 42 分鐘前

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朱晨麗初出道時被封「翻版陳法拉」。

【朱晨麗 / 陳法拉 / 贖夢】由張家輝自導自演電影《贖夢》於昨晚舉行首映禮，有份參演該片的劉俊謙、陳法拉朱晨麗、許恩怡、張文傑等有份參演的演員當晚有出席活動。朱晨麗更首映禮與興奮陳法拉合照，並把照片放上個人社交平台。

現年43歲陳法拉在2005年參加國際華裔小姐奪亞軍入行，近年已打入荷里活。

香港小姐丨鄔友正大談心水「美女榜」　大讚港姐冠軍朱晨麗唔怕激嬲老婆

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香港小姐︱出道被被封「翻版陳法拉」

至於現年37歲的朱晨麗，在蘇州出生的她因為擅長跳舞，在16歲透過優才身份來港並入讀演藝學院。

之後，再考獲獎學金赴美國深造。至2011年，參加香港小姐選舉奪冠軍入行，初出道時，更被封為「翻版陳法拉」。

而且當年陳法拉因受傷未能演出劇集《名媛望族》，於是由當時尚未卸任的朱晨麗頂上。之後，兩人在2012年合作劇集《衝上雲霄II》，朱晨麗受訪問憶述指，在拍攝時陳法拉有時也問其他人︰「你哋覺得我哋（跟朱晨麗）似咩？」朱晨麗續稱︰「我嗰時係妹妹仔梗係唔會出聲啦，佢（陳法拉）話：『我覺得我哋一啲都唔似㗎喎，你哋點解會覺得我哋似？』」似乎不太喜歡被指二人「撞樣」。

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香港小姐︱被指容貌不斷「進化」

不過，朱晨麗近年屢次被指容貌「進化」不斷有「升級版」出現，朱晨麗曾接受訪問時已大方自稱「好鍾意試新嘢」，並指：「朋友話有新app，有影相有拍片個啲，咁影完出嚟就唔同咗樣，但都係我嚟嘅。」

對於被質疑整容，她稱：「我未有心思去搞咁多呢啲」更大方表示不介意，表示：「即係百變，好似祖藍咁咩造型都得。」EQ十分高。

事實朱晨麗不用為外表憂心，鄔友正曾在社交平台大讚朱晨麗，寫道：「蘇州美女，樣子甜美，baby fat 襯埋整個身形，恰到好處！」鄔友正更貼出與朱晨麗的合照，十足小粉絲，還稱朱晨麗是他心目心排第四名的美人，其餘三甲順序為金智媛、英格烈褒曼及楊冪。

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