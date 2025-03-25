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強哥強嫂｜張家輝夫婦拍拖食麵被野生捕獲　60歲關詠荷逆齡有術獲封「港版李英愛」

家事百科

撰文： 游艾維

發布時間： 59 分鐘前

最後更新： 43 分鐘前

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張家輝早前跟關詠荷拍拖食拉麵，被網民野生「捕獲」。

【張家輝/贖夢/關詠荷/凍齡】近日「蔡辛強」上身的張家輝頻發佈貼文宣傳其自導自演的電影《贖夢》，引起網民熱烈關注，成功達到宣傳效果。熱愛工作的同時，這位愛妻號不忘陪伴「真強嫂」關詠荷（娥姐），有平民食店店員分享了兩夫妻拍拖去撐枱腳的照片。

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張家輝關詠荷｜素顏依然見得人

早前，張家輝與關詠荷拍拖到平民食店開餐，期間店員與二人合照留念，事後上載到Threads。店員寫道：「突發！小編捕獲疑似強哥和老婆撐枱腳！希望今天強哥吃完我們的招牌拉麵，今晚不會發惡夢啦！」

從照片中可見，娥姐一身淺藍色簡約打扮，身形纖瘦，將頭髮向後梳的她散發清新俐落之感。即使素顏亮相，皮膚狀態依然出色，完全零修圖也見得人。

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張家輝關詠荷｜網民讚似40歲

娥姐的凍齡狀態令網民驚嘆不已，紛紛留言稱讚：「關詠荷還是那麼漂亮、有氣質」、「荷姐60歲似40歲」、「天哪，陀槍師姐的回憶湧上心頭」、「荷姐好靚」、「關小姐真的保養得很好」。

此外，也有網民分析娥姐的凍齡秘訣，認為她面頰飽滿且屬油性肌膚，對抗老化有一定幫助：「油性皮膚到了中晚年優勢就出來了」、「是的，油皮、厚唇甚至腫眼泡到了中年都成為優點，皺紋不明顯，皮膚光澤度和潤澤度都更佳」。

對於太太關詠荷獲網民大讚外貌似40歲，張家輝日前受訪時表示自己並不覺得太太凍齡，更笑言二人都已經幾十歲，但大讚太太天生麗質，即使老了也依然美麗。

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張家輝關詠荷｜靠「暖宮」養出好肌膚

去年登六的關詠荷跟張家輝結婚逾20年，婚後的娥姐大幅減產專心湊女，罕有現身幕前。

事實上，娥姐對保養頗有心得，被封為「港版李英愛」，她曾透露女性最需要「暖宮」，因為「宮寒」容易導致皮膚鬆弛及產生皺紋，因此，她喜歡飲用棗類和桂圓為主的飲品，並且進食暖宮食物，如核桃和番茄等。

在皮膚保養方面，娥姐特別重視卸妝，並偏好使用全天然有機產品，日常外出時喜歡素顏或化淡妝，只塗上一點唇膏，氣色已極佳。

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