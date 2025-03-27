文化差異｜俄羅斯模特兒移居香港一年半回流　細數4大離開原因：生活成本太高了！

▲ 俄羅斯模特兒移居香港一年半回流，細數4大離開原因：生活成本太高了！

【移居 / 回流 / 俄羅斯 / 模特兒 / 文化差異 / 生活成本 / 物價 / 醫療 / 職場】俄羅斯模特兒Eva Bogut移居香港一年半，曾在社交平台多次發帖力讚香港，表示自己十分喜愛這座城市；然而，她3月上旬突然在個人IG宣布將離港，回流俄羅斯。

同時，Eva在自己的TG Channel詳述4大方面離港原因：包括工作、生活成本、醫療、社會。

文化差異｜港女崩潰澳洲男友洗碗竟漏做這1步 掀網民文化差異大討論

文化差異｜移居香港1.5年宣布回流俄羅斯

Eva於2023年移居香港，曾發帖大讚香港是一個理想的居住地，不單是現代化城市，且環境優美、氣候溫和，令人十分有安全感；在她宣布離開的IG帖文中，她依然如此認為，但直言「生活成本太高了」。

雖然即將離開，但Eva表示香港會永遠留在她心中，「我會記住這個溫暖的地方，我確定我會夢見它。」

▼ 點擊圖片放大 +13 +12

文化差異｜離港原因一：工作文化

生活與工作間的平衡。Eva直言亞洲人是「工作狂」，港人似乎不介意多工作翌日，每周工作50至60個小時是「日常茶飯事」。

Eva舉例稱如若拒絕公司的加班要求，對方可能會難以置信，認為竟有人會為假期而不要雙倍薪水；又指在港工作，中午1個小時的午飯時間不計入工時、不能頻繁請病假、年假僅有14日，休息時間十分有限。

Eva認為，及時香港的月薪「高得驚人」，但沒有閒暇時間欣賞風景，高收入亦沒有多大意義。

文化差異｜離港原因二：醫療問題

醫療問題。Eva認為香港「急診一流，日常一團糟」，香港的醫療屬頂級水平，且對市民免費，但這僅限於癌症或做急症手術；她認為除此之外「一塌糊塗」，即使有購買保險，亦未必適用於各個診所，一些專科醫生還難以預約。

同時，Eva指本港就醫費用高，但醫生看診不仔細，在不做檢查、化驗情況下，直接開「猛藥」治療。

▼ 點擊圖片放大 +15 +14

文化差異｜離港原因三：生活成本

生活成本過高。如若不計網購的平價服飾傢俬，Eva認為香港的物價高到難以置信，例如2塊普通的Pizza要價7,000盧布（約645元港幣）、1條沒有塑膠味的麵包800盧布（約73元港幣）、26平方米的小單位月租2000美元（約15,559元港幣），相較於越南、曼谷平價舒適的生活，香港的物價貴到「離譜」。

Eva又指，尤其是在服務行業更是如此，單次美甲100元、單詞嫁接睫毛200元，更別提美容美髮，而且服務質素與價格還不完全成正比。

▲ 俄羅斯模特兒Eva Bogut。（IG圖片）

文化差異｜離港原因四：社會情感

港人性格淡漠。Eva認為與港人成為朋友似乎是不可能的，港人的社群封閉，平日忙於工作，閒暇之餘只想沉浸在手機世界。

她還稱港人雖然有禮貌，但為人處世較冷漠，沒有人情味，在乘搭升降機時，未等人出來就往裡進，港鐵亦是如此；港人雖然常把「sorry」掛在嘴邊，但會讓人隱隱感到不耐煩。

文化差異｜內地客體驗港式服務 搭的士茶餐廳購物破刻板印象

文化差異｜居英國15年夫婦回流香港聘請外傭 一個文化差異釀錯超後悔：血淚教訓

教育差異｜囝囝忘記班主任留堂被記曠課 港漂媽媽驚詫中港教育差異

最新影片推介：

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】