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李蘊離婚︱33歲李蘊驚爆離婚已2年　8年婚姻結束疑涉及第三者

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撰文： 文體藝online

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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33歲李蘊驚爆離婚已2年

【李蘊 / 離婚 / 第二者】現年33歲李蘊（Renee）在今日（3月25日）被媒體發現完成工作後，與朋友食飯時似滿懷心事，而且已在2015年嫁內地金融才俊羅章冠（David）成闊太的她，直接回觀塘順利邨的娘家，於是傳出她婚姻出問題。

在今下午，李蘊接受媒體訪問直認自爆其實已離婚2年，但不願透露詳情，表示因為當中涉及法律，形容「好麻煩」，但表示不用為好擔心。

她更豁達表示人生戀有有高潮及低潮，而時間是最好的解藥。至於離婚是否涉第三者，李蘊不直接否認，只是拒回答，表示因為家事只想低調。

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李蘊離婚︱自力更生單身自強

李蘊回復單身，現在自力更生，所以她直言希望有更多工作。

對於被發現已搬回香港公屋與媽媽住，她稱因為一直香港及廣州兩邊走，在香港當然住屋不住酒店，但因為香港租金貴， 暫不打算長住在香港。

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李蘊離婚︱婚後三年抱兩

李蘊在11歲時時，與盧嘉寶（Carpo）、陳曉彤（Hilda）組成Cream出道。Cream在2007年，只有李蘊繼續在娛圈個人發展，其餘兩個隊友離開演藝圈。

在2015年，李蘊與內地金融才俊羅章冠（David）「閃婚」後移居廣州，三年抱兩，婚後誕下一女一子，她亦淡出娛圈專心相夫教子。

直到2022年，李蘊復出娛圈，當時她解釋因為感小朋友漸逐長大，所以決定復出繼續追夢。

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