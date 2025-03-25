  • 25°C
香港時間：2025325日 (二) 18:46

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : DSE2025 啟德七欖2025 超市大搜查 啟德體育園 Cookies 金秀賢 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

公院收費改革｜議員籲政府做好解說和教育工作　促加強夜診服務

政治

撰文： 戴朗希

發布時間： 2 小時前

最後更新： 剛剛

分享：

分享：

熱門 DSE2025 啟德七欖2025 超市大搜查 啟德體育園 Cookies 金秀賢 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

議員籲政府做好解說和教育工作，促加強夜診服務。

【公院收費改革 / 急症室加價 / 立法會】政府公布公營醫療收費改革方案，提出增加住院、普通科門診、藥物等收費及封頂上限，並以及調整急症室收費。民建聯立法會議員梁熙促政府就改革方案做好解說及教育工作，待公眾有充分認知，並完善配套措施下才逐步落實。

童學園
校長專訪｜蕭漢森小學新校舍融入工業風　新校長期望跟學生打成一片
點擊圖片放大
+2

梁熙認為，比起調整價格，更重要是醫管局需先做好配套，建議應加強及延長夜診服務，分流到急症室求診的非緊急病人。就急症室調整收費上，民建聯東區區議員林心廉表示，病人屬哪個緊急級別，是由前線護士負責，擔憂以此劃分收費將加重前線醫護的壓力，甚至需處理市民因分流問題而產生的爭拗。

陳沛良促提高私營醫療機構收費透明度

立法會衞生事務委員會副主席陳沛良認為，改革是為了財政可持續和醫療質量可持續，相信日後能夠更好善用分配醫療資源。他續指，隨着公營醫療收費調整，相信亦會影響私營市場，認為當局有必要同時提高私營醫療機構收費的透明度，才能令有經濟能力的市民安心選擇私營醫療體系，長遠分擔公營醫療系統壓力。

林順潮︰改革引導病人重新考慮就醫方式

選委界議員林順潮認為，改革可使醫療資源更精準地用於真正有需要的病人，強調改革並非單純加價，而是透過適度調整收費引導病人重新考慮就醫方式，並鼓勵轉向基層醫療與預防治療，從而緩解公營醫療系統的壓力。林順潮同樣要求政府考慮增設更多的公營夜診服務，認為不僅能分流非急症患者，也能讓基層民眾在較為便捷的時間內獲得及時治療，從而提升整個醫療系統的運作效率。

工聯會促協調私人診所在屋邨商場合理佈局

工聯會強調，政府須確保整體醫療的「量」和「質」都不能減少，病人輪候時間有所縮短，要讓醫療資源更精準幫到有真正需要的群體。工聯會關注，收費改革實施後，更多市民將需要轉而尋求地區的私人診所服務，促請政府主動協調私人診所在屋邨商場的合理佈局，並建議政府除增加診所數量外，應推動私人診所延長服務時間，包括發展假日門診及夜間診症服務，以配合在職居民及其他突發醫療的需求。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

公營醫療收費調整｜公院檢討多項檢查按項收費　陸志聰：需考慮整個公營醫療系統可持續性
11:37 2025/03/17
公營醫療收費調整｜公院檢討多項檢查按項收費　陸志聰：需考慮整個公營醫療系統可持續性
藥物檢討｜公院配藥上限最多24周　長期病患憂不便批擾民
17:21 2025/03/24
藥物檢討｜公院配藥上限最多24周　長期病患憂不便批擾民

你可能感興趣

公營醫療收費調整｜公院檢討多項檢查按項收費　陸志聰：需考慮整個公營醫療系統可持續性
11:37 2025/03/17
公營醫療收費調整｜公院檢討多項檢查按項收費　陸志聰：需考慮整個公營醫療系統可持續性
藥物檢討｜公院配藥上限最多24周　長期病患憂不便批擾民
17:21 2025/03/24
藥物檢討｜公院配藥上限最多24周　長期病患憂不便批擾民
梁熙 護士 林順潮 工聯會 民建聯 立法會 政治

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

婚姻問題︱33歲女歌手復出疑婚姻出問題　放工不回5千呎豪宅返娘家公屋
婚姻問題︱33歲女歌手復出疑婚姻出問題　放工不回5千呎豪宅返娘家公屋
英年早逝｜2000年0時0分出生 「千禧BB」心源性猝逝年僅25歲
英年早逝｜2000年0時0分出生 「千禧BB」心源性猝逝年僅25歲
鍾景輝近況︱King Sir患腸癌淡出幕前罕現身　戲劇大師慧眼發掘周潤發
鍾景輝近況︱King Sir患腸癌淡出幕前罕現身　戲劇大師慧眼發掘周潤發
太空流浪｜8日太空任務變9個月 女太空人頭髮全白「老足10歲」 傳NASA補償金僅這個數？
太空流浪｜8日太空任務變9個月 女太空人頭髮全白「老足10歲」 傳NASA補償金僅這個數？
新手媽媽｜麥明詩黃翠如輪住生B爭做親子網紅　陳凱琳「KOL吸金女王」地位受威脅
新手媽媽｜麥明詩黃翠如輪住生B爭做親子網紅　陳凱琳「KOL吸金女王」地位受威脅