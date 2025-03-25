公院收費改革｜議員籲政府做好解說和教育工作　促加強夜診服務

▲ 議員籲政府做好解說和教育工作，促加強夜診服務。

【公院收費改革 / 急症室加價 / 立法會】政府公布公營醫療收費改革方案，提出增加住院、普通科門診、藥物等收費及封頂上限，並以及調整急症室收費。民建聯立法會議員梁熙促政府就改革方案做好解說及教育工作，待公眾有充分認知，並完善配套措施下才逐步落實。

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梁熙認為，比起調整價格，更重要是醫管局需先做好配套，建議應加強及延長夜診服務，分流到急症室求診的非緊急病人。就急症室調整收費上，民建聯東區區議員林心廉表示，病人屬哪個緊急級別，是由前線護士負責，擔憂以此劃分收費將加重前線醫護的壓力，甚至需處理市民因分流問題而產生的爭拗。

陳沛良促提高私營醫療機構收費透明度

立法會衞生事務委員會副主席陳沛良認為，改革是為了財政可持續和醫療質量可持續，相信日後能夠更好善用分配醫療資源。他續指，隨着公營醫療收費調整，相信亦會影響私營市場，認為當局有必要同時提高私營醫療機構收費的透明度，才能令有經濟能力的市民安心選擇私營醫療體系，長遠分擔公營醫療系統壓力。

林順潮︰改革引導病人重新考慮就醫方式

選委界議員林順潮認為，改革可使醫療資源更精準地用於真正有需要的病人，強調改革並非單純加價，而是透過適度調整收費引導病人重新考慮就醫方式，並鼓勵轉向基層醫療與預防治療，從而緩解公營醫療系統的壓力。林順潮同樣要求政府考慮增設更多的公營夜診服務，認為不僅能分流非急症患者，也能讓基層民眾在較為便捷的時間內獲得及時治療，從而提升整個醫療系統的運作效率。

工聯會促協調私人診所在屋邨商場合理佈局

工聯會強調，政府須確保整體醫療的「量」和「質」都不能減少，病人輪候時間有所縮短，要讓醫療資源更精準幫到有真正需要的群體。工聯會關注，收費改革實施後，更多市民將需要轉而尋求地區的私人診所服務，促請政府主動協調私人診所在屋邨商場的合理佈局，並建議政府除增加診所數量外，應推動私人診所延長服務時間，包括發展假日門診及夜間診症服務，以配合在職居民及其他突發醫療的需求。

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