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逾一個半世紀扎根香港與時並進 東華三院推多元服務實踐「行善無界限」

特約

發布時間： 2025/03/26 09:00

最後更新： 2025/03/26 09:18

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熱門 DSE2025 李蘊 啟德七欖2025 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

東華三院甲辰年主席鄧明慧（右六）、乙巳年候任主席何猷啟（左六）、聯同一眾董事局成員主持東華三院「行善無界限」啟動禮的亮燈儀式。

不忘初心，方得始終。成立逾一個半世紀的東華三院植根香港，一直以「救病拯危，安老復康，興學育才，扶幼導青」為宗旨，提供全面而適切的醫療、教育、社會服務、文化保育及公共服務。早前東華三院更透過舉辦155周年啟動禮，與港人回顧攜手締建的光輝歷程，同時展望將「行善無界限」的精神推展至社區每個角落。

作為全港歷史最悠久、規模最大的慈善機構，東華三院今年踏入155周年，為感謝港人一貫以來的善心支持，在紀念這個重要時刻，以「行善無界限」為主題舉辦連串精彩慶祝活動，並於上周四（20日）率先舉行155周年「行善無界限」啟動禮，邀請甲辰年主席鄧明慧、乙巳年候任主席何猷啟，以及一眾董事局成員主禮，預告於今年陸續登場的誌慶活動。

東華三院主席鄧明慧在啟動禮上表示，「行善無界限」作為155周年的院慶口號，充分展現東華三院的慈善精神。

堅守行善初心 攜手並肩同行

創立於1870年的東華三院歷年來與港人同舟共濟，見證無數難忘時刻，鄧主席於啟動禮致辭時指出，從一個建於廟宇內小小的中醫診療亭開始，東華三院發展至今擁有392個服務單位，過程中得到善長鼎力支持，致使能始終堅守初心，向弱勢社群提供創新、多元的支援，善業得以深深扎根香港，與大眾並肩同行。

「『行善無界限』是155周年的誌慶口號，充分展現東華三院的慈善精神—從過去到未來，行善腳步從未止息，努力推動的善業亦不分界限，持續創造更多可能。為與市民分享院慶的喜悅，我們既精心策劃一系列活動，也創作了全新155周年誌慶主題曲《源遠的歌》，用音樂記錄東華三院與香港人同心同行的故事。」鄧主席期望東華三院繼續發揮優勢，凝聚各界力量並把握國家發展機遇，以善用粵港澳大灣區資源，全力推動各項服務的發展及進一步實踐善業。

東華三院主席鄧明慧（右）和候任主席何猷啟（左）預告東華三院155周年重點誌慶活動。

陪伴港人成長 關顧各界需要

乙巳年候任主席何猷啟喜見東華三院陪伴一代又一代香港人成長，更與時並進地照顧社會各階層的需要。他表示，很榮幸將從鄧主席手上接棒，繼而全心竭力延續東華三院「行善無界限」的精神。「今年陸續推出的慶祝活動，涵蓋醫療、教育、社會服務、歷史文化保育、公共服務及籌募等不同範疇，冀讓巿民可與我們一同全方位回顧東華三院與香港的發展，在未來攜手以集體智慧及努力，同心協力建立幸福社會。」

啟動禮上首播《東華三院伴你成長》企業宣傳片。

創作影音作品 喚起集體回憶

全新企業宣傳片《東華三院伴你成長》亦在啟動禮上首播。影片通過刻劃男孩「東東」和女孩「華華」在東華三院陪伴下的成長點滴，如在廣華醫院出生、第一次上學入讀幼稚園、首度親身參與賣旗活動、一家大細觀看《歡樂滿東華》等，以至如何克服人生不同階段的挑戰，展示該院與時俱進的多元化服務，同時勾勒彼此並肩同行與互相扶持的集體回憶。有關宣傳片已同步上載至東華三院YouTube 頻道及Facebook、Instagram 粉絲專頁等社交媒體平台，供巿民觀賞。

至於已完成製作的全新院歌《源遠的歌》，在啟動禮當日則率先播出學生版錄像影片（MV），以優美旋律譜寫東華三院由過去到現在、至邁向未來的篇章，字裡行間洋溢愛與善，將東華三院的行善初心廣泛傳揚。

啟動禮亦播放了活動巡禮影片，介紹各項重點院慶活動，包括東華三院文物館55周年南音活動、文武廟乙巳年秋祭典禮、東華三院155周年中醫流動車啟用等。鄧主席表示，自己最期待了「中小學聯校慶祝東華三院155周年海濱音樂會」，該活動為學生提供發揮音樂才華的機會，亦反映東華三院重視全人教育；而何主席則推介於11月舉行的「155周年社區同樂日」，屆時公眾將有機會親身體驗該院的最新服務和發展成果，將慈善精神廣傳到社區。

想了解更多相關資訊，即瀏覽155周年網站（https://155anniversary.tungwah.org.hk），一同實現「行善無界限」。

（特約）

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