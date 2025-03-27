椰奶高糖熱量高？！識飲原來好處多多 幫你踢走壞膽固醇

很多人常常誤解椰奶熱量高、含有大量飽和脂肪，對人體無益。再加上市面上很多椰奶產品額外添加了糖分、淡奶和人工添加劑，讓椰奶蒙上不健康「罪名」。然而，椰奶是從成熟椰子的白色果肉中提取出來的，清甜味美，雖然熱量較高，但有研究顯示，它能降低「壞的」低密度脂蛋白（LDL），甚至促進脂肪的消耗，預防肥胖，幫助減重，還有很多好處！這次就讓我們來為椰奶「平反」！

大「平反」！椰奶3大健康益處

儘管椰奶的熱量含量偏高，但它卻營養豐富，還有以下3大好處︰

1. 椰奶中含有月桂酸，這種脂肪酸具有抗菌和抗病毒的特性，還能有效降低「壞的」低密度脂蛋白（LDL），提升「好」的高密度脂蛋白（HDL），適量飲用能有助心血管健康。

2. 椰奶中含有對血液循環和流動非常重要的礦物質，包括鉀，可降低血壓和保持血管的柔韌性、彈性和無斑塊積聚；鎂，有助於對抗焦慮、壓力和肌肉緊張與放鬆。更含多種維他命及礦物質如維生素B、E、葉酸等營養。

3. 椰奶中含有中鏈脂肪酸（MCT），被證實能有效提高新陳代謝，減少腹部脂肪形成。MCT能快速被身體利用，轉化為能量，並減少儲存為脂肪的機會。

因此，椰奶是減重者的理想選擇，飲用後還有飽足感，減少對零食的渴望，從而達到減重的目標。另研究顯示，椰奶有助於減少發炎，對潰瘍性胃黏膜具有保護作用。提提大家，即使椰奶的健康益處多多，但因其熱量較高，飲用時仍需控制份量。過量攝取任何食物，即使是健康的選擇，也可能對身體造成負擔。

「道地 生。椰乳」低糖無添加 屬健康首選

市面上有各式各樣的椰奶產品，但大多數都添加糖分、淡奶和人工添加劑，因此購買時應小心選擇，留意包裝上的成分標籤，選擇天然低糖的椰奶就最有信心。近日在各大超級市場或便利店皆發現有一款以蠟筆小新可愛包裝的椰奶飲品，標榜無添加防腐劑及人造色素、零膽固醇*、零反式脂肪*及零香料，原來就是「道地 生。椰乳」。

產品選用天然優質的椰子，保留了椰子的原始風味，讓每一口都充滿椰香的清甜與豐富層次，讓大家品嚐最純粹的椰奶風味。加上「道地 生。椰乳」屬低糖配方，口味天然香甜，可以直接飲用，或是用來烹調各種美味的菜式，讓我們的飲食更加多樣化，絕對是健康首選。

夏日冰涼食譜︰低糖椰奶紅豆冰

為迎接初夏，這次教大家自家製作一款冰涼透心的低糖椰奶紅豆冰，以「道地 生。椰乳」代替淡奶，既低糖健康，又美味可口。

材料︰

十勝紅豆 30-45g

道地 生。椰乳 1包

冰粒 少量（按個人喜好加多或減少）

做法︰

1. 煮熟十勝紅豆（30-45g），直至紅豆變軟，瀝乾水分。

2. 將放涼的紅豆放入杯中。

3. 倒入一包道地 生。椰乳。

4. 加入適量冰粒，攪拌均勻，即可飲用。

*每100毫升含0毫克膽固醇及0克反式脂肪

銷售地點：7-11便利店、Circle K便利店、惠康超市、百佳超市、HKTVmall



（特約）