脂肪肝｜本港4成人患脂肪肝　醫生教7招逆轉　推薦飲呢種茶燒脂一流【附逆轉脂肪肝攻略合集】

【脂肪肝／肝病／運動／飲食習慣】據統計，本港有超過100萬人患有脂肪肝，當中不少人是因為生活飲食習慣不良所致。有見及此，日本有醫生建議7招逆轉脂肪肝，有研究甚至指出，只需1個月不用吃藥都能夠顯著改善。

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脂肪肝｜7招改善脂肪肝 1年顯著見效

日本肝臟權威栗原剛博士近期在《東洋經濟新報社》專訪中指出，脂肪肝其實是「最容易治療的肝病」，只要改變日常習慣就能有效改善。他提出7項實證有效的做法，其中連最基本的刷牙和吃黑朱古力都有效：

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每天刷舌頭

栗原剛表示，牙周病菌進入血液後會引發肝臟發炎，並降低胰島素敏感性，大幅增加脂肪肝風險。由於夜間口腔細菌繁殖最快，他建議 早晚徹底刷牙，且每天至少刷一次舌頭 。研究顯示，改善牙周病可使脂肪肝惡化風險降低40%。

慢食

每口嚼30次，每餐達1500次咀嚼，能夠控制食量和進食速度，亦能刺激口水分泌預防牙周病

快速進食會刺激血糖飆升，促使肝臟囤積脂肪。

喝綠茶

兒茶素能抑制餐後血糖波動，並促進脂肪代謝，每日飲用2-3杯效果最佳。

可可濃度70%以上黑朱古力

可可多酚能改善胰島素阻抗，建議選擇無添加糖的純黑巧克力。

深蹲+快走

深蹲：每天2次，每次2-3組（每組5下，動作各5秒），可提升基礎代謝率。

快走：每日8,000步，保持挺胸大步、時速5-6公里，研究證實此強度對減少肝臟脂肪最有效。

戒飲含糖飲料

液態果糖會直接轉化為肝脂肪，如可樂、果汁、運動飲料都是高風險的飲料。

減少攝取碳水

不建議完全戒斷，但可逐步減少主食量10至20%，並搭配魚肉蛋豆等蛋白質，能穩定血糖。

栗原剛強調，人體肝臟再生能力極強，只要遵從上述習慣，3個月就能明顯改善。根據日本國立國際醫療研究中心2019年的研究報告，輕度脂肪肝患者通過生活干預， 1年改善率約68-72% 。

脂肪肝｜10種食物逆轉脂肪肝

台灣營養師程涵宇在《常春月刊》分享關於逆轉脂肪肝的食物，指出患上脂肪肝可以毫無症狀或先兆，往往有近8成以上人士做體檢時才發現。有少數人是出現食慾不振、疲倦、腹脹、上腹壓迫感及噁心、嘔吐等症狀；嚴重患者已有肝腫大或肝功能異常等症狀才求醫。

程涵宇指出，脂肪肝的成因大多數是不良生活和飲食習慣造成，包括放縱飲食、睡眠和運動不足、或是抗氧化壓力造成內臟脂肪形成。故此，她建議要保持健康均衡飲食、過重人士需要減肥，普羅大眾應該養成恆常運動的習慣。她亦建議可先從飲食入手，推薦10種食物逆轉脂肪肝：

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脂肪肝｜消除脂肪肝10大方法

台灣胃腸肝膽科醫生錢政弘在YouTube頻道「小青書」表示，脂肪肝會增加心血管疾病風險。有研究發現，患有脂肪肝的人，之後因心臟病而死亡的機率多達60%。

此外，脂肪肝還會增加罹患癌症的風險，包括胃癌、大腸癌、胰臟癌、乳癌等8種癌症，其中罹患肝癌的風險還會增加17倍。對此，錢政弘醫生指出，如果發現患有脂肪肝，可透過以下10大方法逆轉病情：

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脂肪肝｜生活3招助養生護肝

除此之外，想要護肝，醫生亦建議平日生活應注意以下3點：

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脂肪肝｜8種營養素逆轉脂肪肝

台灣營養師余朱青指出，一般來說，只要肝臟細胞中脂肪含量高於5%，就算是脂肪肝。她推介以下8種營養素，可幫助改善脂肪肝問題，維持肝臟健康。

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資料來源：日本國立國際醫療研究中心2019年之研究報告、《東洋經濟新報社》

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