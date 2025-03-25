  • 25°C
香港時間：2025325日 (二) 18:46

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : DSE2025 啟德七欖2025 超市大搜查 啟德體育園 Cookies 金秀賢 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

脂肪肝｜本港4成人患脂肪肝　醫生教7招逆轉　推薦飲呢種茶燒脂一流【附逆轉脂肪肝攻略合集】

都市病

撰文： 黃堯姿

發布時間： 41 分鐘前

最後更新： 39 分鐘前

分享：

分享：

熱門 DSE2025 啟德七欖2025 超市大搜查 啟德體育園 Cookies 金秀賢 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

【脂肪肝／肝病／運動／飲食習慣】據統計，本港有超過100萬人患有脂肪肝，當中不少人是因為生活飲食習慣不良所致。有見及此，日本有醫生建議7招逆轉脂肪肝，有研究甚至指出，只需1個月不用吃藥都能夠顯著改善。

最新影片：

Healthy Life
Healthy Life｜產後腹直肌分離盆骨擴大失自信 34歲靚媽體驗紮身收骨架輕鬆回復纖腰

脂肪肝｜7招改善脂肪肝 1年顯著見效

日本肝臟權威栗原剛博士近期在《東洋經濟新報社》專訪中指出，脂肪肝其實是「最容易治療的肝病」，只要改變日常習慣就能有效改善。他提出7項實證有效的做法，其中連最基本的刷牙和吃黑朱古力都有效：

點擊圖片放大
+7
+6

每天刷舌頭

  • 栗原剛表示，牙周病菌進入血液後會引發肝臟發炎，並降低胰島素敏感性，大幅增加脂肪肝風險。由於夜間口腔細菌繁殖最快，他建議早晚徹底刷牙，且每天至少刷一次舌頭。研究顯示，改善牙周病可使脂肪肝惡化風險降低40%。

慢食

  • 每口嚼30次，每餐達1500次咀嚼，能夠控制食量和進食速度，亦能刺激口水分泌預防牙周病
  • 快速進食會刺激血糖飆升，促使肝臟囤積脂肪。

喝綠茶

  • 兒茶素能抑制餐後血糖波動，並促進脂肪代謝，每日飲用2-3杯效果最佳。

可可濃度70%以上黑朱古力

  • 可可多酚能改善胰島素阻抗，建議選擇無添加糖的純黑巧克力。

深蹲+快走

  • 深蹲：每天2次，每次2-3組（每組5下，動作各5秒），可提升基礎代謝率。
  • 快走：每日8,000步，保持挺胸大步、時速5-6公里，研究證實此強度對減少肝臟脂肪最有效。

戒飲含糖飲料

  • 液態果糖會直接轉化為肝脂肪，如可樂、果汁、運動飲料都是高風險的飲料。

減少攝取碳水

  • 不建議完全戒斷，但可逐步減少主食量10至20%，並搭配魚肉蛋豆等蛋白質，能穩定血糖。

栗原剛強調，人體肝臟再生能力極強，只要遵從上述習慣，3個月就能明顯改善。根據日本國立國際醫療研究中心2019年的研究報告，輕度脂肪肝患者通過生活干預，1年改善率約68-72%

脂肪肝｜10種食物逆轉脂肪肝

台灣營養師程涵宇在《常春月刊》分享關於逆轉脂肪肝的食物，指出患上脂肪肝可以毫無症狀或先兆，往往有近8成以上人士做體檢時才發現。有少數人是出現食慾不振、疲倦、腹脹、上腹壓迫感及噁心、嘔吐等症狀；嚴重患者已有肝腫大或肝功能異常等症狀才求醫。

程涵宇指出，脂肪肝的成因大多數是不良生活和飲食習慣造成，包括放縱飲食、睡眠和運動不足、或是抗氧化壓力造成內臟脂肪形成。故此，她建議要保持健康均衡飲食、過重人士需要減肥，普羅大眾應該養成恆常運動的習慣。她亦建議可先從飲食入手，推薦10種食物逆轉脂肪肝：

點擊圖片放大
+20
+19

脂肪肝｜消除脂肪肝10大方法

台灣胃腸肝膽科醫生錢政弘在YouTube頻道「小青書」表示，脂肪肝會增加心血管疾病風險。有研究發現，患有脂肪肝的人，之後因心臟病而死亡的機率多達60%。

此外，脂肪肝還會增加罹患癌症的風險，包括胃癌、大腸癌、胰臟癌、乳癌等8種癌症，其中罹患肝癌的風險還會增加17倍。對此，錢政弘醫生指出，如果發現患有脂肪肝，可透過以下10大方法逆轉病情：

點擊圖片放大
+12
+11

脂肪肝｜生活3招助養生護肝

除此之外，想要護肝，醫生亦建議平日生活應注意以下3點：

點擊圖片放大
+3
+2

脂肪肝｜8種營養素逆轉脂肪肝

台灣營養師余朱青指出，一般來說，只要肝臟細胞中脂肪含量高於5%，就算是脂肪肝。她推介以下8種營養素，可幫助改善脂肪肝問題，維持肝臟健康。

點擊圖片放大
+8
+7

資料來源：日本國立國際醫療研究中心2019年之研究報告、《東洋經濟新報社

相關文章：

脂肪肝｜40歲工程師過重患脂肪肝　午餐搭配1種蔬菜2個月減22磅改善病情

脂肪肝｜男大生為減肥早晚只食1物　半個月減22磅卻患重度脂肪肝【拆解6招逆轉脂肪肝】

脂肪肝｜醫生1年激減44磅逆轉脂肪肝　公開自救餐單飲咖啡必配1食物

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

脂肪肝飲食｜營養師推介12大護肝食物　防癌護心兼逆轉脂肪肝
00:59 2024/12/21
脂肪肝飲食｜營養師推介12大護肝食物　防癌護心兼逆轉脂肪肝
脂肪肝｜8成人患脂肪肝不自知　營養師推薦10種食物　教咁食逆轉脂肪肝【附逆轉脂肪肝生活+飲食貼士】
18:55 2024/12/23
脂肪肝｜8成人患脂肪肝不自知　營養師推薦10種食物　教咁食逆轉脂肪肝【附逆轉脂肪肝生活+飲食貼士】
脂肪肝迷思｜食油膩嘢導致患脂肪肝？ 醫生拆解3大常見迷思揭1飲食習慣惹禍
09:38 2025/01/04
脂肪肝迷思｜食油膩嘢導致患脂肪肝？ 醫生拆解3大常見迷思揭1飲食習慣惹禍
2025世界肥胖日丨香港中小學生2成超重　醫生 : 增患脂肪肝風險
16:17 2025/03/03
2025世界肥胖日丨香港中小學生2成超重　醫生 : 增患脂肪肝風險
改善脂肪肝｜30歲女早餐改吃2種食物　3個月脂肪肝竟神奇消失
18:24 2025/03/14
改善脂肪肝｜30歲女早餐改吃2種食物　3個月脂肪肝竟神奇消失

你可能感興趣

脂肪肝飲食｜營養師推介12大護肝食物　防癌護心兼逆轉脂肪肝
00:59 2024/12/21
脂肪肝飲食｜營養師推介12大護肝食物　防癌護心兼逆轉脂肪肝
脂肪肝｜8成人患脂肪肝不自知　營養師推薦10種食物　教咁食逆轉脂肪肝【附逆轉脂肪肝生活+飲食貼士】
18:55 2024/12/23
脂肪肝｜8成人患脂肪肝不自知　營養師推薦10種食物　教咁食逆轉脂肪肝【附逆轉脂肪肝生活+飲食貼士】
脂肪肝迷思｜食油膩嘢導致患脂肪肝？ 醫生拆解3大常見迷思揭1飲食習慣惹禍
09:38 2025/01/04
脂肪肝迷思｜食油膩嘢導致患脂肪肝？ 醫生拆解3大常見迷思揭1飲食習慣惹禍
健康問題 健康養生 養生 脂肪肝

最高瀏覽

婚姻問題︱33歲女歌手復出疑婚姻出問題　放工不回5千呎豪宅返娘家公屋
婚姻問題︱33歲女歌手復出疑婚姻出問題　放工不回5千呎豪宅返娘家公屋
英年早逝｜2000年0時0分出生 「千禧BB」心源性猝逝年僅25歲
英年早逝｜2000年0時0分出生 「千禧BB」心源性猝逝年僅25歲
鍾景輝近況︱King Sir患腸癌淡出幕前罕現身　戲劇大師慧眼發掘周潤發
鍾景輝近況︱King Sir患腸癌淡出幕前罕現身　戲劇大師慧眼發掘周潤發
太空流浪｜8日太空任務變9個月 女太空人頭髮全白「老足10歲」 傳NASA補償金僅這個數？
太空流浪｜8日太空任務變9個月 女太空人頭髮全白「老足10歲」 傳NASA補償金僅這個數？
新手媽媽｜麥明詩黃翠如輪住生B爭做親子網紅　陳凱琳「KOL吸金女王」地位受威脅
新手媽媽｜麥明詩黃翠如輪住生B爭做親子網紅　陳凱琳「KOL吸金女王」地位受威脅