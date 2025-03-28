早逝風險｜味覺失靈是短命徵兆？研究揭早死風險高47%　吃不出「這2種味」最高危

【早逝／喪失味覺／短命】品嚐食物的美味是人生一大享受。喪失味覺通常被認為是衰老，而最新研究顯示，味覺失靈可能與更高的死亡風險有關，特別是失去對2種味道的感知能力。

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根據2025年2月在《JAMA 耳鼻喉頭頸外科》上發表的一項研究，研究人員分析了7,340名40歲以上的美國成年人，發現自年輕時期開始味覺能力下降的人，其早逝風險高出47%。其中，無法感知鹹味的人早逝風險增加了65%，而失去酸味感知的人，其風險則上升了69%。

早逝風險｜女性面臨的風險比男性高

研究結果還顯示，女性面臨的風險高於男性。在早期或中年時期失去味覺的女性，其早逝的可能性比沒有味覺變化的女性高出56%；而男性中，味覺變化者的早逝風險增加了34%。此外，對鹹味和酸味的感知能力逐漸減弱的人，早逝風險最高，整體風險提高了大約50%。

研究指出，雖然未證明味覺喪失會直接導致早逝，但研究人員認為，這可能是某些潛在嚴重疾病的早期警號，會導致早逝。先前已有研究將味覺障礙與阿茲海默症、高血壓等疾病關聯起來，這些疾病會縮短壽命。

喪失味覺的9種可能原因

























味覺喪失可能由多種因素引起，如感冒、流感、藥物副作用、癌症、鼻竇感染、過敏、荷爾蒙變化、吸煙、缺乏鋅和維他命B12等。隨著年齡增長，鼻腔內的嗅覺神經纖維、味蕾數量也會減少，剩餘的味蕾敏感度降低，特別是60歲以上人士。

早逝風險｜失去味覺暗藏健康風險

研究進一步指出，失去味覺還可能帶來飲食健康風險。例如，無法感知鹹味的人可能會攝取更多的鹽，增加患高血壓的風險；而對甜味感知能力有限的人，則可能增加糖和添加糖的攝入，造成二型糖尿病等代謝問題。研究人員建議，如發現味覺有異常，應及早求醫，以保障健康。

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資料來源：《JAMA 耳鼻喉頭頸外科》

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