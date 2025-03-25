公營醫療收費改革｜下一波「加價」2028年再開展? 醫衛局咁答

▲ 2028年、以及2030年會再檢討公營醫療系統收費。(曾耀輝攝)

醫務衞生局發言人表示，2026年1月1日生效的收費改革後，預計政府於公營醫療體系的整體資助率，會由目前的97.6%，下降至94%，直至2028年、以及2030年，會再檢討收費，屆時會一併檢視今次收費帶來的成效，並達至最終資助率下降至9成的目標。

發言人指，預計今次收費調整下節省的30億，足以應付費用減免機制擴大、設立「封頂機制」、以及撤馬利亞基金擴大帶來的開支。發言人表示，30億只是估算數字，不會訂立收費調整下的收費目標，「希望的是市民的就醫行為向我們方向走。」

究竟2028年會否再加價，發言人表示「百分之90的資助比例，一定尚要些調整先做得到，但調整是互動過程，但同成本有一定關係；如果醫管局服務的使用量變化，會再決定『共付』比例，會重盤考慮收費結構、比重。」

對於未來需否再進行醫療融資，例如重啟強制醫保。發言人指目前政府沒有立場，不過認為市民應思考如何為醫療需要做好準備，包括善用基層醫療、以及善用自願醫保用以應付大額開支。

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