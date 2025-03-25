盛事經濟｜第十屆Art Central明開鑼　首引入立陶宛拉脫維亞畫廊作品

▲ 作為香港藝術周的焦點活動，第十屆Art Central明日（26日）起一連5天在中環海濱舉行。(曾耀輝攝)

第十屆Art Central明日（26日）起一連5天在中環海濱舉行，展會集合亞洲及全球共100多間畫廊和500位藝術家的作品，更首次引入立陶宛，拉脫維亞，阿聯酋以及塞爾維亞的畫廊作品，讓香港市民接觸更多少見的藝術作品。

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作為香港藝術周的焦點活動，展會明日起至本周日（30日）舉行，今屆活動雲集本地，亞洲及各地100多間畫廊。今屆推出全新畫廊項目「Legend」，重點介紹6位於1970年前出生的藝興家作品，分別為梅丁衍、李仁燮、Emily Kame Kngwarreye、靉嘔、細江英公及馮美華，肯定他們對亞太藝術的貢獻。其中，李仁燮是一名韓國當代藝術家，作品《時間的塵粒》以一道有70多年歷史的韓國傳統木門創作，當中的木紋就像經過時間沖洗，如同人生一樣，呈現過去和現在的時間交錯。

▲ 作為香港藝術周的焦點活動，第十屆Art Central明日（26日）起一連5天在中環海濱舉行。(曾耀輝攝)

而香港旅發局亦與Art Central攜手合作，以「大城小區」為主題，邀請香港電子裝置藝術家董永康、香港藝術家兼建築師朱頌琪，以及廣州跨學科藝術團體菠蘿核，從油麻地、中上環及深水埗的建築與日常生活中獲取靈感，在Art Central現場創作工作室「Studio Central」，即場創作藝術作品。「Studio Central」模擬藝術家的工作室環境，透過融合藝術家的個人生活、家庭背景及工作日常，呈現藝術家與社區之間的連繫。

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藝術家朱頌琪為中上環居民，她的「Studio Central」工作室引入樓梯、斜路等荷李活道特色元素，呈現出獨特的空間感。她熱衷收集中上環區不同年代的影像，從中分析及找出故事性，探討人和地方之間的關係。她的作品《細語穿林》將區內不同年代的影像，如舊電影中出現過的荷里活道片段等，印刷在卡紙上。透過疊加及拼貼卡紙，呈現出一個迷你荷里活道的立體模型。她希望以當區居民身份激發觀眾用不同觀點及角度去觀察，吸引他們親身走到荷里活道，深入理解其歷史背景。

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