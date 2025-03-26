舊校改建｜聖若瑟英文中學舊校空置14年被改建簡約公屋　神級校友包括1億票房男星

▲ 空置14年聖若瑟舊校終開展改建簡約公屋工程，神級校友包括1億票房男星。

【聖若瑟英文中學/觀塘/津貼男校】著名傳統英文男校聖若瑟英文中學，於2011年，位於觀塘的舊校舍完成43年歷史任務後，一直空置至今長達14年，最近終展開改建「簡約公屋」工程。原來這所歷史悠久的名校，培育過不少城中猛人，包括憑電影《破‧地獄》創港產片1億票房的黃子華、以及香港中文大學前校長段崇智等。

▲ 聖若瑟英文中學位於觀塘的舊校舍於2011年，完成43年歷史任務後一直空置至今長達14年。（林綺玲攝）

聖若瑟英文中學是觀塘區第一所中學，於1958年創校，最初的校舍是一棟別墅，1968年才遷入觀塘觀塘道61號的新校舍。學校多年來深受家長歡迎，不少名人亦曾在該校就讀及畢業，包括香港棟篤笑始祖兼去年憑電影《破‧地獄》創下港產片超過1億票房歷史的黃子華、前入境事務處處長區嘉宏、香港中文大學前校長段崇智、藝人石修、譚俊彥、陳偉霆、谷德昭等。

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聖若瑟英文中學｜新校設歷史館跑道等大型設施

聖若瑟英文中學直至2011年再度搬遷，到新清水灣道樓高7層的平山新校舍，而前校舍同時結束43年的教育任務。現時的校舍是一座後千禧校舍，設有教學室大樓、特別室大樓、空中花園、學校歷史館、體能訓練中心、露天劇場、環保花園、跑道連沙池、攀石場、鉛球場等，為減低車輛途經新清水灣道時所產生的噪音影響，校舍北面外圍更興建約3公尺高的實心圍牆。

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聖若瑟英文中學｜兩次改建計劃無影蹤

至於舊校舍的用途，曾於2018年被分配予坪石天主教小學作重置，但政府最終以工程改動複雜、技術可行性、校舍發展限制等理由擱置計劃，並確認該址不再重作學校用途。其後，教育局看重該址交通便利，不單擁有寬敞的禮堂，亦適合舉辦各項國際考試場地，曾建議改為考評中心，以符合成本效益，可惜改建計劃最後亦是只聞樓梯響。

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聖若瑟英文中學｜舊校舍空置多年殘破不堪

長期丟空已14年的聖若瑟英文中學舊校舍，從外望進去隔着欄杆，見到牆壁、玻璃窗有被人潛入塗鴉破壞，門前的鐵閘亦見生鏽，昔日熱鬧的著名學校變得十分殘破冷清。有人曾指，該址一度變成打war game的戰場，不難想像內裡格局傷痕累累。

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聖若瑟英文中學｜舊校終獲改建「簡約公屋」明年首季入伙

去年終傳來好消息，改建計劃有「著落」。房屋局就舊校舍改建為「簡約公屋」招標，預計改建後為公屋輪候冊登記滿3年的家庭入住，提供148個單位，明年第一季入伙。而將空置校舍改建作住宅用途並非首次，數年前位於荃灣象山邨、屯門三聖邨和九龍城的空置小學，亦悉數改建成過渡性房屋之用。

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學校基本資訊 地區及校網 觀塘區 創辦年份 1958年 學校類別 資助 學生性別 男 辦學團體 天主教香港教區 宗教 天主教 新校舍設施 課室 30 學校設施 實驗室6個

籃球場

多媒體教學室

禮堂

羽毛球場

乒乓球場

學生活動中心

校園電台

攀石牆

3條跑道

2個空中花園

40個園圃 學校聯絡方式 地址 九龍新清水灣道46號 電話 3752 4500 網址 聖若瑟英文中學

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