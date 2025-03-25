李蘊離婚｜李蘊驚爆離婚2年拒回應是否涉第三者　與內地金融才俊三年抱兩兒子患蠶豆症

▲ 李蘊驚爆離婚2年，去年宣布復出自力更生！

【李蘊/離婚】33歲的李蘊（Renee）2015年嫁內地金融才俊羅章冠後移居廣州，婚後3年抱2湊成一個「好」字，是大家眼中的少奶奶。至去年Renee突然宣布復出，引起婚變疑雲，直至近日婚變消息繼續不脛而走，Renee接受傳媒訪問終承認已離婚2年，卻拒絕回應是否涉第三者！

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李蘊離婚｜承認兩年前已結束8年婚姻

Renee與羅章冠婚後育有一對子女，雖然二人跨過7年之癢，但驚爆兩年前已低調結束8年婚姻，其實Renee早於去年宣布復出，表示會自力更新，又透露會香港及廣州兩邊走，但由於香港租酒店費用昂貴，返港時會暫住媽媽在香港的公屋，當時已傳出她婚姻觸礁。

直至今日（25日）Renee回覆傳媒查詢，就直認已離婚兩年，但由於涉及很多法律問題，因此不便回應太多。她慨嘆人生總有高低起落，但時間是最好的解藥，會向前看及學懂珍惜所有事。

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李蘊離婚｜拒回應離婚是否牽涉第三者

對於離婚是否牽涉第三者，她就拒絕回答，但感激媽媽及身邊朋友一直幫忙保守秘密，問到與前夫是否再見亦是朋友？她則表示：「爸爸媽媽角色係永遠」。回復單身生活的她表示一切安好，希望有更多工作機會：「好期待有機會拍戲同唱歌囉，一直Keep住做直播同唱歌，係收入唔穩定，不過都可以養活自己，所以都要開始諗吓其他方面發展，嚟緊我會同人合作拍片，講吓愛情話題。」

有指她已搬回香港公屋陪媽媽住？她自言一直都是香港及廣州兩邊走：「我返香港梗係住屋企㗎，冇理由有屋企唔返住酒店㗎嘛，香港有嘢做就返香港囉。」

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李蘊離婚｜童星出身婚後相夫教子 兒子是「蠶豆仔」

童星出身的Renee於2004年12歲之齡以組合Cream的成員身份正式出道，2007年作個人發展，但婚後已專心相夫教子，鮮有現身幕前。一對仔女羅紫晞和羅明新現年分別8歲及6歲。兒子初生時，Renee曾透露他是「蠶豆仔」，所以黃疸指數偏高，要入院照燈。Renee又尋求照顧蠶豆症BB的方法，加上她是「人奶媽」，因此要跟兒子一起戒口，並希望兒子健康成長。

蠶豆症是一種遺傳性代謝缺陷，容易引發溶血反應。大多數時候病患不會有症狀，但假如受到特定刺激就會引發一些症狀，像是黃疸、深色尿液、呼吸急促或感到倦意，而且要避免食用蠶豆或吸入蠶豆的花粉。

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