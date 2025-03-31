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恐怖閨蜜｜38歲女子抗癌5年死後才知無病　驚揭5千萬詐保案凶手竟是她

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

最後更新： 28 分鐘前

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熱門 緬甸地震 DSE2025 金秀賢 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

38歲女子抗癌5年死後才知無病，驚揭5千萬詐保案。

【癌症／血癌／護士／胰島素／鎮靜劑／糖尿病】恐怖閨蜜！美國猶他州一名38歲女子去年8月被宣稱「血癌末期病逝」，法醫驗屍卻發現她從未罹癌。而其真正死因，其實是遭47歲護士閨蜜長期注射過量胰島素與鎮靜劑致死，背後竟牽涉150萬美元（約1,170萬港元）保險詐騙陰謀。

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Healthy Life
Healthy Life｜2個動作助準媽媽伸展側身

綜合外媒及《FOX10 News》報道，38歲女子Kacee Lyn Terry於去年去年8月12日，被家人發現倒臥家中，呼吸急促如「溺水」，送醫時血糖值僅14（低於致命標準40），搶救3日後仍不治身亡。家屬表示，Kacee罹患血癌約4年，未料法醫經解剖後證實她根本從未罹癌，甚至沒有任何潛在健康問題，死因反而是攝入過量的外源性胰島素、鎮靜劑異丙嗪（Promethazine）等藥物，導致低血糖休克死亡。

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恐怖閨蜜｜事發當日與好友共處一室 警方檢查驚揭驚天陰謀

報道指，事發當日醫護人員於家中發現糖尿病針頭，當日47歲任職護士的Meggan Randall Sundwall整個上午都與好友Kacee共處一室，並且在事發後聲稱Kacee當日已簽署「放棄急救切結書」，根本不想去醫院，事後又刪除Kacee手機內900多條訊息，並搜尋其壽險保單。

警方經調查後發現，任職護士的閨蜜Meggan，自2019年12月起便與Kacee互傳逾2.8萬條訊息，期間不停對Kacee洗腦，勸說她自殺，並且主動表示可提供「協助」，此外又曾透露自身陷入財務危機，暗示想成為保單受益人。警方懷疑Meggan為了高額保險，策劃了一場長達5年的陰謀，讓好友Kacee誤以為自己罹患末期癌症、長期攝取大量藥物致死。Meggan於3月20日落網，現面臨「一級加重謀殺罪」、「妨礙司法罪」等指控，目前收押猶他郡立監獄。

同場加映｜10大癌症警號

台灣重症醫學暨胸腔內科專科醫生黃軒日前亦就上述議題於其Facebook專頁發文，分享過去醫學研究發表，指醫學上一般定義「年輕癌症患者」為50歲以下民眾，而過去一項關於44國家的癌症分析研究中發現，1990年以後出生的人相比1970年出生的人更有可能「在50歲之前患癌」，預料這些年份以後年輕人，要比幾代人更易受到癌症拖累。

有見及此，醫生為大家拆解以下10大癌症警號：

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  • 無痛的腫塊或腫脹：如果發現身體某部位出現異常腫塊，且隨著時間逐漸變大，則需警惕。
  • 持續發燒或持續咳嗽：尤其是咳嗽時常伴有血絲時更應引起注意。雖然這可能是由多種因素引起，但如果發燒持續不退，特別是夜間出汗，這可能是血癌或淋巴系統癌症的跡象。超過三個禮拜的咳嗽，你都要去看一下醫生，才比較安心。
  • 排便習慣的變化：包括便秘、腹瀉或發現糞便中有血或顏色變黑、灰白或紅色。
  • 排尿異常困難：如頻繁需要小便、尿急或排尿疼痛，什至尿愈來愈少⋯⋯
  • 無端的出血：包括陰道出血、排便或排尿時出血，或咳嗽出血。
  • 不明的體重下降：如果您在沒有改變飲食或運動習慣的情況下，體重突然下降超過5公斤，這可能是早期癌症的跡象。
  • 持久的疲勞感：如果感到持續的極度疲勞，影響日常生活，則應該提高警覺。尤其是休息後仍感到疲憊，可能是癌症早期的一個跡象。
  • 皮膚的變化：新出現的痣或原有痣的大小、形狀或顏色的變化都不容忽視。因為新出現的痣、痣的形狀、大小或顏色的變化，皮膚發紅、發黃、瘙癢或脫皮等，都可能是皮膚癌的警訊。
  • 持續的疼痛：如果有持續的疼痛而找不到原因，則需要進一步檢查。尤其是疼痛的位置和強度逐漸增強，而且找不到其他原因，應當警惕可能是癌症。
  • 消化系統問題：如長期胃灼熱或消化不良或嚴重腹瀉、食慾愈來愈差，越吃越瘦，都可能是癌症提早的表現。

同場加映｜血癌6大徵狀

據本港醫院管理局資料所示，白血病又稱血癌，是香港十大致命癌症之一，每年約有1,000宗新症。與大部分其他癌症不同，幼兒與年輕人均有機會患上此病。白血病並非絕症，而且是治癒率最高的癌症之一，不同種類的白血病有不同的療法，正確的治療方法能夠大大提高病人的康復機會。即使不幸患上，認識治療方法，學習治療期間與之後的護理調養，也有助加速康復和預防復發。以下為血癌6大徵狀︰

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資料來源：FOX10 News

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