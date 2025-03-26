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親子好去處｜Kakao Friends五月北角匯開跑送電話繩　設親子組新增寵物組送豐富禮品包

休閒消費

撰文： 精明媽咪

發布時間： 2 小時前

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熱門 李蘊 DSE2025 啟德七欖2025 超市大搜查 啟德體育園 Cookies 金秀賢 結業潮 名校專區 會員有獎

闊別三年的「Run with KAKAO FRIENDS」載譽歸來！「Run with KAKAO FRIENDS 2025」將於2025年5月11日（星期日）於北角匯開跑，途經最新景點東岸板道。今屆活動將加入新角色「春植」及寵物元素，打造東岸板道首個以KAKAO FRIENDS為主題的跑步盛會！KAKAO FRIENDS的粉絲及一眾貓奴狗奴都絕對不容錯過！

最新影片推介︰

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全港首個KAKAO FRIENDS寵物盛會

新角色春植深受粉絲喜愛，本次活動聯合春植加入大量寵物元素。除了新增的「1公里歡樂寵物組」，更會招募寵物檔主於週末擺放市集，讓參加比賽的人寵都可以狂歡！同場亦設KAKAO FRIENDS的打卡位，保證令各位參加者都能度過歡樂的一天！

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萌寵配上最強裝備跑轉海濱

今年特設「1公里歡樂寵物組」，參加者可獲得精美跑手包，包括1KM限定設計T-shirt一件、毛巾一條、號碼布一張、防水Tote Bag一個、寵物摺疊水碗一個、寵物便便袋一個、寵物水樽一個、完賽獎牌一塊（完成賽事後派發）及寵物完賽獎牌一塊（完成賽事後派發）。

一公里寵物歡樂組別的必須由一位18歲或以上的參加者帶領一隻中型或小型體格、體重30公斤內、身高60 公分內的寵物參與。而所有參賽動物需要植入寵物晶片以及完成狂犬病疫苗注射。

KKday開售限定早鳥優惠

「Run with KAKAO FRIENDS 2025」套票將於2025年3月25日正於KKday開售！「Run with KAKAO FRIENDS 2025」設1公里歡樂寵物組、2/3公里個人組、2/3公里親子或朋友組連指定跑手包，適合與親朋好友以及主子一同參與！現凡於報名首日成功報名，即可獲得Run With KAKAO FRIENDS 2025短手機掛繩乙條。

Run with KAKAO FRIENDS 2025 活動詳情

1. Run with KAKAO FRIENDS 2025

  • 日期：2025年5月11日（星期日）
  • 活動時間：早上 8 時 00 分 至 下午 4 時（時段按不同組別分配）
  • 活動地點：北角匯二期露天廣場及北角 東岸板道

２. KAKAO FRIENDS 寵物盛會

  • 活動時間：早上10時至晚上8時
  • 活動地點：北角匯一期地下及一樓

購票詳情

  • 購票平台：KKday（獨家預售）
  • 門票銷售日期： 2025年3月25日，早上10點正起。

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