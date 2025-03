親子好去處｜Kakao Friends五月北角匯開跑送電話繩　設親子組新增寵物組送豐富禮品包

闊別三年的「Run with KAKAO FRIENDS」載譽歸來!「Run with KAKAO FRIENDS 2025」將於2025年5月11日(星期日)於北角匯開跑,途經最新景點東岸板道。今屆活動將加入新角色「春植」及寵物元素,打造東岸板道首個以KAKAO FRIENDS為主題的跑步盛會!KAKAO FRIENDS的粉絲及一眾貓奴狗奴都絕對不容錯過!

全港首個KAKAO FRIENDS寵物盛會

新角色春植深受粉絲喜愛,本次活動聯合春植加入大量寵物元素。除了新增的「1公里歡樂寵物組」,更會招募寵物檔主於週末擺放市集,讓參加比賽的人寵都可以狂歡!同場亦設KAKAO FRIENDS的打卡位,保證令各位參加者都能度過歡樂的一天!

萌寵配上最強裝備跑轉海濱

今年特設「1公里歡樂寵物組」,參加者可獲得精美跑手包,包括1KM限定設計T-shirt一件、毛巾一條、號碼布一張、防水Tote Bag一個、寵物摺疊水碗一個、寵物便便袋一個、寵物水樽一個、完賽獎牌一塊(完成賽事後派發)及寵物完賽獎牌一塊(完成賽事後派發)。

一公里寵物歡樂組別的必須由一位18歲或以上的參加者帶領一隻中型或小型體格、體重30公斤內、身高60 公分內的寵物參與。而所有參賽動物需要植入寵物晶片以及完成狂犬病疫苗注射。

KKday開售限定早鳥優惠

「Run with KAKAO FRIENDS 2025」套票將於2025年3月25日正於KKday開售!「Run with KAKAO FRIENDS 2025」設1公里歡樂寵物組、2/3公里個人組、2/3公里親子或朋友組連指定跑手包,適合與親朋好友以及主子一同參與!現凡於報名首日成功報名,即可獲得Run With KAKAO FRIENDS 2025短手機掛繩乙條。

Run with KAKAO FRIENDS 2025 活動詳情

1. Run with KAKAO FRIENDS 2025

日期:2025年5月11日(星期日)

活動時間:早上 8 時 00 分 至 下午 4 時(時段按不同組別分配)

活動地點:北角匯二期露天廣場及北角 東岸板道

2. KAKAO FRIENDS 寵物盛會

活動時間:早上10時至晚上8時

活動地點:北角匯一期地下及一樓

購票詳情

