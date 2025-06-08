自製飯盒︱香港留學生自製1周飯盒夠實惠　網民大讚味道好過餐廳求菜譜：大廚級別！

【預製菜 / 港碩 / 美食 / 小紅書】近日，一在港讀書的內地學生在小紅書發帖分享了自己的每週預製菜，樣式豐富，營養均衡，吸引了大批網友的點贊和關注，紛紛求帖主分享菜譜和做飯步驟。

據帖主介紹，她已經自己做飯四、五個星期。由她拍攝的菜色可以看出，每個飯盒裡都裝有兩道葷素搭配的菜，配料豐富多種，不亞於街邊的馳名兩送飯。

花費在製作盒飯上的時間也不長，她每週用約兩小時，在週末批量做出四五個菜，然後分裝到不同的盒子裡，放入冰箱冷凍，待下一週工作日食用。因為學校特定區域和食堂都提供了大量微波爐供加熱食物，十分方便。

在此帖最後，她還細心附上了幾週的菜單，清晰規劃了每週菜色和具體餐數，井井有條。

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

自製飯盒︱網民熱議求菜譜

面對這些配色豐富的誘人自製飯菜，不少網友垂涎欲滴，火速在評論區尋求製作方法，想要取經。他們對該女生的精湛廚藝和耐心大加讚賞，「可不可以出一下備菜的菜譜還有做法呀」、「太強了」、「好聰明」、「兩小時能煮這麼多」、「餵我嘴裡」 。

對於該做法，即將大量熟食儲存四五天的行為，有人表示不安：「青菜提前炒好幾天會不會不太新鮮？」。但對於學生族、工作黨來說，如果要每日自製飯菜，又不切合實際：「上班族昨天第一次自己做飯，感覺好麻煩啊」 。

同時，也有不少學生表示該方法可行，自己也如此備菜，成本低廉，滋味切合個人口味：「解壓方式加一」、「我們只有晚上上課，不耽誤白天做飯」 、「HK吃飯真的太貴」 。在成本方面，「你家冰箱這麼大的嗎？」 、 「很好奇買菜貴嗎」，帖主解釋道自己平常只有一兩個常用器具，相當快手；居住的街區有不少超市、街市，購買各類食材十分方便。

最近，網民熱議的「預製菜」問題，引發了不少討論。外食遇到高價的料理包食材，令人難以接受。

但如帖主的生活方式，既能夠解壓、調節情緒，「感覺每週做飯那兩個小時是內心最平衡的時候，除了廚房裡的事情什麼都不用想，簡直是解壓新方式」，還能製作出健康多樣的食物。

最新影片推介：

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5