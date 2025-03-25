網約車｜Uber倡出租汽車許可證不設上限　網約車司機需考牌及通過背景審查

▲ Uber香港區總經理鍾志霆。（吳穎嵛攝）

政府正就規管網約車平台收集意見，料年內提出規管網約車平台的框架，包括立法要求確保所有使用平台的車輛均持有的士牌或出租汽車許可證。Uber今日（25日）在傳媒茶聚時指，期望政府不要為有關牌照數目設上限，透露可仿效澳洲，每程車徵收「乘客服務稅」支援的士行業；又指司機要通過背景審查及考牌。

現時私家出租汽車許可證為上限1,500個，被問到期望有關牌照增至多少個，Uber香港區總經理鍾志霆表示，「好難話咩數字係啱」，有些司機只駕駛數小時，有些則工作較長時間，需求有很大浮動性。他期望政府不要為牌照數目設上限，認為設限會減少網約車供應，將來召車的等待時間將更長。



鍾志霆亦樂見的士車隊落地，認為對點對點交通工具是好事。目前Uber在澳洲新南威爾士州，每程車徵收1澳元「乘客服務稅」，資金轉交政府再用於支援的士行業，鍾志霆認為是其中一個可探討方案，以平衡的士業界利益。

可參考澳洲徵稅 支援的士業界

Uber早前委託顧問公司，就政府的公開資料、Uber平台數據，以及街頭訪問1000人，於去年11月進行香港點對點交通供需研究。結果顯示，本港現時每日有意使用點對點交通服務的乘客約有120萬人次，預計至2034年，需求將增至每日超過140萬人次；目前全港約19%的點對點交通需求尚未被滿足。

鍾志霆表示，網約共乘服務與傳統的士屬互補關係，非競爭對手。他指出，傳統的士一般24小時營運，而約6成的Uber司機每周駕駛少於20小時，即僅的士的六分之一，認為網約司機在未來規管下應可繼續彈性工作，方能靈活應對市場需求；又舉例指的士與網約車在倫敦、紐約、新加坡等地都可以並存。

交通諮詢委員會早前分別聽取的士業界及網約車平台代表對規管網約車的意見，鍾志霆指建議規管框架按安全性、可靠性、靈活性3個原則進行。安全即司機要通過背景審查、考牌，車程要有保險，並符合標準；可靠性即需確保市民隨時可叫到車；靈活性即司機可以隨時進入平台駕駛賺取額外收入。

Uber期望當局不要執斟酌牌照數目，司機發牌考試則應以安全為原則，不應盲目與的士牌考試看齊，指的士牌考試多年前設計，內容着重地理知識，惟網約車已有GPS導航系統，考試或不合時宜。

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