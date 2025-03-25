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簡約公屋｜首兩批造價較撥款低37億　組裝合成法之外另有原因

港聞

撰文： 鄭寶生

發布時間： 28 分鐘前

最後更新： 2 分鐘前

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啟德世運道簡約公屋地盤。（資料圖片）

房屋局向立法會房屋事務委員會提交文件，指第一二批簡約公屋項目的造價，較原先財委會批出的撥款低約37億元。

文件指，首批4個項目及第二批9個項目，原先13個項目合共批出247.5億元撥款，而回標價約210.5億元，即較撥款低約37億元或約15%。

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其中第一批項目能節省約30億元，局方指有3個原因，一是建築署檢視了標書的評分準則，並鼓勵投標者提交創新而又具成本效益的設計方案，以進一步控制成本；二是透過蒐集市場意向，讓承建商及「組裝合成」建築法供應鏈的供應商能為建設「簡約公屋」做好充分準備；三是鋼材價格向下調整。

至於第二批項目節省約7%，局方指主要原因是鋼材價格持續向下調整。

以上13個項目合共提供約3萬個簡約公屋單位。根據工程進度，預計有9,500個單位今年內陸續啟用，2026及2027年則分別有2.03萬個及200個單位落成。

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