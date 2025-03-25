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公院收費改革｜急症室明年起加價至$400住院$300　公立醫院新收費一覽【 附急症室輪候時間】

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

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醫務衞生局今日（25日）公布公營醫療收費改革，相關措施將於明年1月1日起生效。

【公立醫院／公立醫院收費／急症室／急症室輪候時間／公營醫療】醫務衞生局今日（25日）公布公營醫療收費改革，當中包括急症室收費大幅加價至400元、住院300元，公立醫院普通科門診收費亦會增至150元，另新增「全年收費上限」，相關措施將於明年1月1日起生效。

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公院收費改革｜急症室加價至400元　取消入院費

由2026年1月1日起，急症室除「危殆」及「危急」的使用者外，每次診症費用將由180元加至400元，加幅超過120%；急症病床住院費用方面，雖取消入院費，但住院費就從180元加至300元；療養或復原、護養、精神科病床同樣取消入院費，每日住院費則從100元加至200元。

另外，日間程序及治理的入院費也同告取消、病床則每天收費250元。

公院收費改革｜專科門診劃一收價250元

在專科門診方面，首次及覆診將由135元及80元，改為劃一收費250元，標準藥物則每項收費20元，取藥量由每次最多取16周藥物，改為每次最多只可拿4周藥。

而家庭醫學門診服務，包括普通科門診和家庭醫學專科門診等，診金收費將劃一改為150元，藥物每項收費5元，每次最多4周藥物。

公院收費改革｜檢驗服務收費

病理檢驗服務方面將分3級收費，基礎項目包括檢驗血紅素、腎功能、肝功能等，費用全免；進階項目如免疫系統抗體、特殊基因檢查等，收費50元；而高端項目如基因排序、全基因組檢查等，每次收費將為200元。

非緊急放射造影服務亦同樣會分3級收費，基礎項目如X光檢查、肝功能檢驗等將繼續維持免費；進階項目包括超聲波、乳腺造影等收費250元；而高端項目如電腦掃描、磁力共振等則收費500元。

公院收費改革｜新增全年收費上限

另外，公院也會新增「全年收費上限」，每名病人每年最多支付1萬元，多出費用由醫管局負擔，且適用於所有收費項目，但自費藥械除外。

全港公立醫院急症室輪候時間

醫管局轄下的18間公立醫院皆設有急症室，為緊急需要的病人提供診症及治療。 急症室實施分流制度， 護士一般會按照病人的情況作出初步評估，再分為危殆、危急、緊急次緊急及非緊急5類，其中危殆者無須等候， 非緊急者或需要等候數小時，而病情較輕的病人亦可考慮到私家診所求醫。

以下為急症室輪候時間（2025年3月25日下午6時15分更新）

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公立醫院急症室收費2025

醫院管理局轄下的醫院／門診服務均按照列於政府憲報之收費表收費。醫療收費可分為下列3類： 

1. 公眾收費 - 符合資格人士 
2. 公眾收費 - 非符合資格人士 
3. 私家收費
 
符合資格人士收費
急症室：每次診症 $180
住院費用（急症病床）：入院費$75，每天$120

「符合資格人士」包括:

  • 持有根據《人事登記條例》(第177章) 所簽發香港身份證的人士，但若該人士是憑藉其已獲入境或逗留准許而獲簽發香港身份證，而該准許已經逾期或不再有效則除外；
  • 身為香港居民的11歲以下兒童；或
  • 醫院管理局行政總裁認可的其他人士。 

上述人士外則屬於「非符合資格人士」。

非符合資格人士收費
急症室：每次診症 $1,230
住院費用（普通科醫院）：每天 $5,100

私家收費
住院費用（急症醫院）：

  • 頭等每天6,650元
  • 二等每天4,430元

資料來源：醫院管理局新聞公報醫管局

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