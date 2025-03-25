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親子好去處｜5月熊本熊跑步比賽設親子組/個人組　送豐富選手包+多個熊本熊打卡位

親子好去處

撰文： 王明芳

發布時間： 45 分鐘前

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「ASICS Kumamon Run 2025 HK」將於2025年5月11日（星期日）沙田科學園舉行。（圖片攝於2024年比賽）

以來自日本熊本縣的熊本熊為主題的Kumamon Run，正式宣佈5月跟大家延續跑步熱！「ASICS Kumamon Run 2025 HK」將於2025年5月11日（星期日）沙田科學園舉行。

賽事分為8公里、3公里及1公里距離，設有個人組、孖住組及親子組，每位參賽者均獲派非常吸睛的Kumamon主題選手包，而今年勝出的跑手更有機會獲得ASICS Hong Kong 送出的豐富禮品！現場設有嘉年華區，滿滿熊本熊主題的打卡位及精品，活動由3月28日起接受報名，早鳥期間更會送出限量禮品！

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ASICS Kumamon Run 2025 HK賽事分為競賽類別的8km組別、體驗為主的3km組別和休閒親子樂為主的1km組別。每個組別各設有個人組，而3km及1km組別更分別設有孖住跑雙人組以及親子組。每位參加者將可獲得限定Kumamon主題跑手包，當中包括跑手T-shirt、毛巾、多用途鞋袋、號碼布等等，完成賽事可獲得熊本熊跑2025限定完賽獎牌及電子證書！

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今年大會設計充滿香港元素，將香港極具代表性的高樓剪影融入熊本熊設計，更以紫色為大會主題色，超吸睛！作為香港熊本熊迷定必入手，集齊全套。除了特色主題選手包，現場更設有嘉年華區，滿滿熊本熊主題的打卡位，及不同Kumamon精品讓大家瘋狂購物！

早鳥報名送限量禮品

於3月28至4月1日期間報名的人，可獲得早鳥限量禮品「Kumamon Run 2025限定多用途透明包」，方便跑手帶隨身物品參賽！數量有限，先到先得。

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《ASICS Kumamon Run 2025 HK》活動詳情

日期：2025年5月11日（星期日）
時間：上午8:30 – 下午2:00
地點：沙田科學園
賽事：8KM、3KM、1KM
早鳥優惠：2025年3月28日至2025年4月1日

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