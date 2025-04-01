微波爐禁忌｜一文看清微波爐使用禁忌　7種容器+10種食物加熱易爆炸！

▲ 一文看清微波爐使用禁忌，有7種容器+10種食物加熱易爆炸！

【使用微波爐禁忌】為了節省時間，不少人都會使用微波爐叮食物，不過大家知不知道有哪些食物不可以放進微波爐叮？除了食物外，還有容器也需要注意！即睇下文有哪7種容器不能用微波爐加熱！

微波爐禁忌｜7大容器忌微波爐加熱

要安全使用微波爐加熱，需留意使用的容器，不然隨時會引發火災！

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微波爐不能加熱容器｜1. 金屬器皿

金屬器皿、錫紙也不能放進微波爐，因為微波爐在加熱時會與其產生火花，導致電弧以及反射微波，更有可能引發火災，因此切勿將使用金屬器皿加熱食物。

微波爐不能加熱容器｜2. 木牙籤

木牙籤同樣不能放進微波爐加熱，雖然木牙籤不是由金屬製成，但同樣能夠產生火花，引發火災。

微波爐不能加熱容器｜3. 塑膠容器

常見的塑膠容器，有機會是一些非微波爐專用的塑膠材質，若將其放進微波爐，可能會使容器變形，或放出有毒物質，而該有毒物質更會轉移或洩漏到食物中，危害人體健康。

▲ 非微波爐專用的塑膠容器，不宜放進微波爐，除了可能變形，或會放出有毒物質洩漏到食物中，危害人體健康。（iStock圖片）

微波爐不能加熱容器｜4. 紙製品

紙製品並非單純利用紙製成，其中有機會包括化學品、木槳或其他粘合劑，這些成分在微波爐照射下，可能會因過熱著火，所以留意紙製品有沒有標明「微波爐安全標籤」，沒有的話，就不能放進微波爐。

微波爐不能加熱容器｜5. 瓶頸狹窄的容器

瓶頸狹窄的容器，如糖漿瓶，如果放進微波爐，內裡的液體會因過熱，積聚壓力，導致爆炸。

微波爐不能加熱容器｜6. 封閉容器

封閉容器內的食物，在加熱時所產生的熱量不容易散發，從而使容器內的壓力過高，引發爆破事故。

微波爐不能加熱容器｜7. 保鮮紙

除了一些標明可放入微波爐使用的保鮮紙，如PE和PMP耐熱性較高的保鮮紙外，其他普通的保鮮紙放進微波爐加熱，會溶出塑化劑並轉移到食品中，因此在食品加熱前，須將保鮮紙拿走。

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微波爐禁忌｜微波爐不能叮10大食物

不少人只是知道雞蛋不能放進微波爐，不過大家又知不知道高糖、高油、番茄醬、甚至牛奶也不可以微波加熱！

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微波爐不能叮的食物｜1. 連蛋殼的蛋

雞蛋連蛋殼放進微波爐，會使蒸汽積聚在蛋殼內，隨時爆炸！因此如果要使用微波爐叮蛋，要先將蛋殼剝掉或敲裂，並在蛋黃刺戳數下以防爆開。

微波爐不能叮的食物｜2. 番茄醬/醬汁

番茄醬非常濃稠，使其分子難以移動，只要一加熱，番茄醬基本上必會四濺，如果需要叮醬汁，建議使用蓋子或微波爐保鮮紙覆蓋著，以免加熱後需要清潔微波爐一番。

微波爐不能叮的食物｜3. 水果

一般來說，很少人會使用微波爐加熱水果，不過如果真有需要，可以先將水果切開，以避免蒸氣困在果皮下。因為水果含有大量水分，加熱時會產生蒸氣而爆炸。

▲ 雞蛋連蛋殼放進微波爐，會使蒸汽積聚在蛋殼內，隨時爆炸！（iStock圖片）

微波爐不能叮的食物｜4. 栗子

與雞蛋一樣，微波加熱時，栗子內的溫度會上升，水份蒸發成水蒸氣，外殼會承受不住壓力而爆開。

微波爐不能叮的食物｜5. 食用油

牛油、椰子油等有大量油脂，如果在微波爐密封的空間內使用高溫，會使油脂飛濺四散，嚴重會使微波爐起火。

微波爐不能叮的食物｜6. 牛奶或麥皮

使用微波爐加熱牛奶時，液體溫度雖超過沸點，但不會即時沸騰，只要稍為搖晃，液體便會化成氣體，牛奶便會噴射，引致皮膚灼傷。

微波爐不能叮的食物｜7. 高糖高鹽食物

高糖高鹽的食物，包括番薯、中式包點、西式麵包等，這類食物放進微波爐加熱容易燒焦，建議先用沾濕的廚房紙包裹，或將這些食物放入食物盒，再於旁邊放置一碗水同時加熱。

微波爐不能叮的食物｜8. 高脂少水分食物

高脂少水分的食物包括油炸食物、堅果等，在微波加熱下，溫度上升的速度會很快，因此容易炸開或叮燶。

微波爐不能叮的食物｜9. 有薄膜包覆的食物

有薄膜包著的食物，如腸仔、明太子、蟹柳等，建議先於表面戳洞，才放進微波爐加熱，以免爆開。

微波爐不能叮的食物｜10. 辣椒

乾辣椒內含有辣椒素，在加熱時容易起火，並散發出刺鼻氣味。

微波爐禁忌｜使用微波爐4大注意事項

除了不可以加熱上述食物外，要安全使用微波爐也要注意以下事項。

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使用微波爐注意事項｜1. 不能不放任何東西

如果「叮空氣」，微波爐會自身吸收釋放出的微波，隨時引致大爆炸，另外也會迅速加熱在內部造成燒傷的痕跡。

使用微波爐注意事項｜2. 切勿超時加熱

食物放入微波爐解凍或加熱，如果加熱時間太長，而且忘記取出超過2小時，應立刻棄掉，不然會引起食物中毒。

使用微波爐注意事項｜3. 切勿忽視微波爐內水滴

微波爐加熱食物後，通常門的位置會滿布水滴。奴果忽略水滴，長時間下會使微波爐內的濕度持續升高，有損微波爐性能，增加故障風險。

使用微波爐注意事項｜4. 切勿過度加熱水或液體

食物安全中心曾指出，把一杯清水放進微波爐，即使表面末有煮沸，但內裡經已變得極熱，當搖動極熱的水時，熱水便有機會濺出，造成灼傷，所以在加熱熱水或液體後，放置至少30秒才取出，把其他材料放入水中。

微波爐禁忌｜微波爐爆炸7大應對法

如果遇上微波爐爆炸或起火，可以跟從以下方法應對：

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微波爐爆炸7大應對法：

1. 切勿打開微波爐門，若打開門只會讓空氣進入，火勢越來越大。

2. 立即拔掉插頭或關閉電源

3. 遠離微波爐，並撤離至安全地點，避免吸入有毒煙霧或燒傷。

4. 可打開窗戶通風，助排出有毒氣體和煙霧

5. 若火勢未自行熄滅。但在可控制的範圍內，可使用濕毛巾或防火毯蓋住微波爐，阻隔空氣，以助熄滅細火。

6. 微波爐門保持緊閉狀態，並準備滅火器等進行撲滅。

7. 火勢變大且無法控制的情況，應立即報警求助

8. 關閉廚房大門，並立即離開單位至安全地方等待消防隊救援。

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