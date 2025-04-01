  • 20°C
香港時間：202541日 (二) 15:07

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 緬甸地震 的士車隊 DSE2025 金秀賢 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

微波爐禁忌｜一文看清微波爐使用禁忌　7種容器+10種食物加熱易爆炸！

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 39 分鐘前

最後更新： 14 分鐘前

分享：

分享：

熱門 緬甸地震 的士車隊 DSE2025 金秀賢 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

一文看清微波爐使用禁忌，有7種容器+10種食物加熱易爆炸！

【使用微波爐禁忌】為了節省時間，不少人都會使用微波爐叮食物，不過大家知不知道有哪些食物不可以放進微波爐叮？除了食物外，還有容器也需要注意！即睇下文有哪7種容器不能用微波爐加熱！

微波爐禁忌｜7大容器忌微波爐加熱

要安全使用微波爐加熱，需留意使用的容器，不然隨時會引發火災！

點擊圖片放大
+8
+7

微波爐不能加熱容器｜1. 金屬器皿

金屬器皿、錫紙也不能放進微波爐，因為微波爐在加熱時會與其產生火花，導致電弧以及反射微波，更有可能引發火災，因此切勿將使用金屬器皿加熱食物。

微波爐不能加熱容器｜2. 木牙籤

木牙籤同樣不能放進微波爐加熱，雖然木牙籤不是由金屬製成，但同樣能夠產生火花，引發火災。

微波爐不能加熱容器｜3. 塑膠容器

常見的塑膠容器，有機會是一些非微波爐專用的塑膠材質，若將其放進微波爐，可能會使容器變形，或放出有毒物質，而該有毒物質更會轉移或洩漏到食物中，危害人體健康。

非微波爐專用的塑膠容器，不宜放進微波爐，除了可能變形，或會放出有毒物質洩漏到食物中，危害人體健康。（iStock圖片）

微波爐不能加熱容器｜4. 紙製品

紙製品並非單純利用紙製成，其中有機會包括化學品、木槳或其他粘合劑，這些成分在微波爐照射下，可能會因過熱著火，所以留意紙製品有沒有標明「微波爐安全標籤」，沒有的話，就不能放進微波爐。

微波爐不能加熱容器｜5. 瓶頸狹窄的容器

瓶頸狹窄的容器，如糖漿瓶，如果放進微波爐，內裡的液體會因過熱，積聚壓力，導致爆炸。

微波爐不能加熱容器｜6. 封閉容器

封閉容器內的食物，在加熱時所產生的熱量不容易散發，從而使容器內的壓力過高，引發爆破事故。

微波爐不能加熱容器｜7. 保鮮紙

除了一些標明可放入微波爐使用的保鮮紙，如PE和PMP耐熱性較高的保鮮紙外，其他普通的保鮮紙放進微波爐加熱，會溶出塑化劑並轉移到食品中，因此在食品加熱前，須將保鮮紙拿走。

最新影片推介：

TOPick一分鐘
SEN學童｜小朋友無記性又唔專心？　專家教4招助ADHD提升專注力

微波爐禁忌｜微波爐不能叮10大食物

不少人只是知道雞蛋不能放進微波爐，不過大家又知不知道高糖、高油、番茄醬、甚至牛奶也不可以微波加熱！

點擊圖片放大
+10
+9

微波爐不能叮的食物｜1. 連蛋殼的蛋

雞蛋連蛋殼放進微波爐，會使蒸汽積聚在蛋殼內，隨時爆炸！因此如果要使用微波爐叮蛋，要先將蛋殼剝掉或敲裂，並在蛋黃刺戳數下以防爆開。

微波爐不能叮的食物｜2. 番茄醬/醬汁

番茄醬非常濃稠，使其分子難以移動，只要一加熱，番茄醬基本上必會四濺，如果需要叮醬汁，建議使用蓋子或微波爐保鮮紙覆蓋著，以免加熱後需要清潔微波爐一番。

微波爐不能叮的食物｜3. 水果

一般來說，很少人會使用微波爐加熱水果，不過如果真有需要，可以先將水果切開，以避免蒸氣困在果皮下。因為水果含有大量水分，加熱時會產生蒸氣而爆炸。

雞蛋連蛋殼放進微波爐，會使蒸汽積聚在蛋殼內，隨時爆炸！（iStock圖片）

微波爐不能叮的食物｜4. 栗子

與雞蛋一樣，微波加熱時，栗子內的溫度會上升，水份蒸發成水蒸氣，外殼會承受不住壓力而爆開。

微波爐不能叮的食物｜5. 食用油

牛油、椰子油等有大量油脂，如果在微波爐密封的空間內使用高溫，會使油脂飛濺四散，嚴重會使微波爐起火。

微波爐不能叮的食物｜6. 牛奶或麥皮

使用微波爐加熱牛奶時，液體溫度雖超過沸點，但不會即時沸騰，只要稍為搖晃，液體便會化成氣體，牛奶便會噴射，引致皮膚灼傷。

微波爐不能叮的食物｜7. 高糖高鹽食物

高糖高鹽的食物，包括番薯、中式包點、西式麵包等，這類食物放進微波爐加熱容易燒焦，建議先用沾濕的廚房紙包裹，或將這些食物放入食物盒，再於旁邊放置一碗水同時加熱。

微波爐不能叮的食物｜8. 高脂少水分食物

高脂少水分的食物包括油炸食物、堅果等，在微波加熱下，溫度上升的速度會很快，因此容易炸開或叮燶。

微波爐不能叮的食物｜9. 有薄膜包覆的食物

有薄膜包著的食物，如腸仔、明太子、蟹柳等，建議先於表面戳洞，才放進微波爐加熱，以免爆開。

微波爐不能叮的食物｜10. 辣椒

乾辣椒內含有辣椒素，在加熱時容易起火，並散發出刺鼻氣味。

微波爐禁忌｜使用微波爐4大注意事項

除了不可以加熱上述食物外，要安全使用微波爐也要注意以下事項。

點擊圖片放大
+3
+2

使用微波爐注意事項｜1. 不能不放任何東西

如果「叮空氣」，微波爐會自身吸收釋放出的微波，隨時引致大爆炸，另外也會迅速加熱在內部造成燒傷的痕跡。

使用微波爐注意事項｜2. 切勿超時加熱

食物放入微波爐解凍或加熱，如果加熱時間太長，而且忘記取出超過2小時，應立刻棄掉，不然會引起食物中毒。

使用微波爐注意事項｜3. 切勿忽視微波爐內水滴

微波爐加熱食物後，通常門的位置會滿布水滴。奴果忽略水滴，長時間下會使微波爐內的濕度持續升高，有損微波爐性能，增加故障風險。

使用微波爐注意事項｜4. 切勿過度加熱水或液體

食物安全中心曾指出，把一杯清水放進微波爐，即使表面末有煮沸，但內裡經已變得極熱，當搖動極熱的水時，熱水便有機會濺出，造成灼傷，所以在加熱熱水或液體後，放置至少30秒才取出，把其他材料放入水中。

微波爐禁忌｜微波爐爆炸7大應對法

如果遇上微波爐爆炸或起火，可以跟從以下方法應對：

點擊圖片放大
+8
+7

微波爐爆炸7大應對法：

  • 1. 切勿打開微波爐門，若打開門只會讓空氣進入，火勢越來越大。
  • 2. 立即拔掉插頭或關閉電源
  • 3. 遠離微波爐，並撤離至安全地點，避免吸入有毒煙霧或燒傷。
  • 4. 可打開窗戶通風，助排出有毒氣體和煙霧
  • 5. 若火勢未自行熄滅。但在可控制的範圍內，可使用濕毛巾或防火毯蓋住微波爐，阻隔空氣，以助熄滅細火。
  • 6. 微波爐門保持緊閉狀態，並準備滅火器等進行撲滅。
  • 7. 火勢變大且無法控制的情況，應立即報警求助
  • 8. 關閉廚房大門，並立即離開單位至安全地方等待消防隊救援。

更多家事百科：

外置充電器｜尿袋6大選購指南　容量/充電速度/安全認證　原來行動電源會過期？【附登機限制】

廁紙放置方法｜廁紙應向外拉或向內拉？　「廁紙之父」解開逾130年秘密【附減少廁紙用量秘技】

家事百科︱馬桶點解係白色原來不只為乾淨　背後有3大原因其實關心理學事

iPhone瀏覽記錄︱想隱藏手機瀏覽紀錄？　iPhone 1鍵鎖定私密網頁須用Face ID解鎖

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

浴室除濕法｜浴室排走濕氣應開門或關門？　日本達人教1招正確除濕　原來開埋風扇超錯！
14:39 2025/03/14
浴室除濕法｜浴室排走濕氣應開門或關門？　日本達人教1招正確除濕　原來開埋風扇超錯！
冷氣機清洗｜轉季開冷氣傳噏臭味4原因滋生霉菌　專家教6招防霉除臭大法
13:00 2025/03/15
冷氣機清洗｜轉季開冷氣傳噏臭味4原因滋生霉菌　專家教6招防霉除臭大法
手機充電禁忌｜專家指手機1充電習慣極傷電池　iPhone咁設定即可延長電池壽命
18:14 2025/03/17
手機充電禁忌｜專家指手機1充電習慣極傷電池　iPhone咁設定即可延長電池壽命
iPhone瀏覽記錄︱想隱藏手機瀏覽紀錄？　iPhone 1鍵鎖定私密網頁須用Face ID解鎖
17:00 2025/03/21
iPhone瀏覽記錄︱想隱藏手機瀏覽紀錄？　iPhone 1鍵鎖定私密網頁須用Face ID解鎖
旅遊注意｜行李3配件恐造成機場癱瘓最好勿用　託運前必須留意4件事
18:30 2025/03/24
旅遊注意｜行李3配件恐造成機場癱瘓最好勿用　託運前必須留意4件事
廁紙放置方法｜廁紙應向外拉或向內拉？　「廁紙之父」解開逾130年秘密【附減少廁紙用量秘技】
18:32 2025/03/25
廁紙放置方法｜廁紙應向外拉或向內拉？　「廁紙之父」解開逾130年秘密【附減少廁紙用量秘技】

你可能感興趣

浴室除濕法｜浴室排走濕氣應開門或關門？　日本達人教1招正確除濕　原來開埋風扇超錯！
14:39 2025/03/14
浴室除濕法｜浴室排走濕氣應開門或關門？　日本達人教1招正確除濕　原來開埋風扇超錯！
冷氣機清洗｜轉季開冷氣傳噏臭味4原因滋生霉菌　專家教6招防霉除臭大法
13:00 2025/03/15
冷氣機清洗｜轉季開冷氣傳噏臭味4原因滋生霉菌　專家教6招防霉除臭大法
手機充電禁忌｜專家指手機1充電習慣極傷電池　iPhone咁設定即可延長電池壽命
18:14 2025/03/17
手機充電禁忌｜專家指手機1充電習慣極傷電池　iPhone咁設定即可延長電池壽命
生活智慧 家電 塑化劑 食物中毒 火災

最高瀏覽

七師傅2025預言｜七仙羽警告復活節避去三地旅遊　回應日本漫畫家地震預言：其實唔使等到7月
七師傅2025預言｜七仙羽警告復活節避去三地旅遊　回應日本漫畫家地震預言：其實唔使等到7月
遊日注意︱日本最新估算南海海槽大地震恐致近30萬人死亡損292兆日元　764市鎮面臨至少3米海嘯
遊日注意︱日本最新估算南海海槽大地震恐致近30萬人死亡損292兆日元　764市鎮面臨至少3米海嘯
緬甸地震｜緬甸7.9級強震能量相當於177顆原子彈　專家示警： 台灣未來數周恐爆6級地震
緬甸地震｜緬甸7.9級強震能量相當於177顆原子彈　專家示警： 台灣未來數周恐爆6級地震
急症室最長等候時間（04月01日 時間12:05）
急症室最長等候時間（04月01日 時間12:05）
食用安全︱K11「天價雪糕店」爆衞生醜聞　店員狂舔雪糕匙試味影片瘋傳
食用安全︱K11「天價雪糕店」爆衞生醜聞　店員狂舔雪糕匙試味影片瘋傳