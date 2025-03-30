麥理浩徑︱內地客週末徒步人擠人　深夜加價至$600方可逃脫下山

▲ 麥理浩徑週末人滿為患。

【麥理浩徑 / 徒步 / 內地遊客】近日周末期間，不少內地遊客慕名前往麥理浩徑欣賞山海景色。這一小紅書上熱傳的行山徑，已經被大量人流入侵，更是出現了罕見的「堵人」現象。不僅難以欣賞別緻春色，在個別區域還出現了深夜無信號的險境，極易出現安全問題。

【行山意外】內地男獅子山攀岩墮25米崖亡 專家指獅頭險要不宜犯險

麥理浩徑︱漫漫「堵車」、「堵人」路

在3月22日，有不少內地遊客來港徒步、行山，並在社交媒體上發布了人擠人的盛況。

擁擠從福田口岸一直蔓延到山腳、山頂：「福田口岸過關就開始等等等的士」、「8點多排隊等到了11點多才上車」，旅客經過了一個多小時的車程到達萬宜水庫東壩。此時山腳下，接送客流的的士已經是大排長龍，綿延不盡。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

而登山之旅開始之後，令來港徒步人群震驚的畫面出現了：「見過堵車的第一次見堵人」。在破邊洲，向前的每一步都需要等待擁擠的人群逐一通過，絲毫沒有了登高望遠、在自然中休閒娛樂的氛圍。

在之後的行進過程中，途經的浪茄灣、木頭子等熱門地段，更是少不了數十分鐘，甚至長達一小時的「等等等」。

麥理浩徑︱天黑深山遇險境

比起白天的人擠人，在徒步結束、面臨返程的過程中，有徒步經驗不足的愛好者面臨著「要死的結局」，極度考驗生命安全。

在西灣亭，網友「喜東東」發帖表示，她遭遇了「沒有的士沒有大巴啥也沒有」的窘境。等待路過車輛的時候天色漸黑，且在郊區手機又沒有信號可以聯絡遠處的的士司機，可謂是「絕望至極」。

後經過一番努力，步行至有信號的地方求助領隊，終於叫到了車輛，花費高達600元。評論區同日遊玩的網友，更出現了約800元的打車費用，但已是別無選擇。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

麥理浩徑︱網友直言「避雷你自己」

該網友在週六經歷了此番險境後，發帖大倒苦水，「避雷週末的麥理浩徑」，要選擇在工作日人少的時候去，以免再度發生如此體驗不佳、高花銷且極不安全的情況。

在評論區，出現了不同的聲音。首先，有同一天出行的網友認為此番「避雷攻略」、「做得很對」，理由是「在去之前誰能預估人多還是人少？」，「多多少少還是做了攻略的」，只是遇到了「狀況外的體驗」。但更多人表露出了不理解、指責，認為如此行為會讓郊區不堪重負，破壞了環境風貌，「香港的大自然沒了」、「想到現在全是遊客和亂丟的礦泉水瓶，再也不想去了」。更有人直言此舉是「一言不合就避雷」，「不是你避雷麥理浩徑，是它避雷你」。

有人笑言此地是「賣力耗盡」，驚醒其他看到宣傳攻略、被美景吸引的「小白」要做好萬全準備，以便應對突然發生的各類天氣變化、交通不便等，畢竟此地是「自然保育為主的郊野保護公園」，人流稀少，需要獨自面對險境。

香港小姐｜陳凱琳自爆過勞至身體透支 急做體檢揭健康狀況有1問題

打豬男子｜飛鵝山野豬奪走行山客背囊 同行男子取回後狂打豬

行山男子｜內地男行麥理浩徑估錯距離脫水 被困山中埋怨：無自動售賣機

最新影片推介：

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】