兩會精神｜林定國︰深化國際交往合作基本前提是維護國安　兩者無衝突

▲ 林定國出席法律界兩會精神分享會。（林定國Facebook圖片）

律政司司長林定國表示，深化國際交往合作有一個基本前提，就是維護國家安全，但強調兩者絕對沒有任何衝突，稱香港的維護國家安全法律都是極具針對性，亦只有在充分理據下才會運用，而違反國安行為和活動，也不可能是一般正常的國際交往合作。

林定國今日在香港法律界2025全國兩會精神分享會致辭時稱，中央首次在文件中指出香港要「深化國際交往合作」，認為具有特別的時代意義。

他表示，香港國際化的環境是最能協助國家進一步對外開放，因此，美西方一些敵對勢力在企圖打壓國家發展時，其中一個策略是把香港去國際化、去功能化，令人誤以為香港與內地其他城市已無異、「一國兩制」已不復存在。因此，通過深化國際交往合作，保持及增強香港的國際化是極為關鍵的一項任務。

林定國：要認識新朋友 舊朋友亦不能離棄

林定國稱，深化國際交往合作既重質、也重量，對象越廣泛越好，固然要認識新朋友，但舊朋友亦不能離棄。交往是合作的前提，合作是交往的成果；要循序漸進，首先加強國際朋友對香港法律和法制的認識，建立互信，再發展長遠合作關係。

林定國續指，交往合作最重要是要有誠意，其他地方人士對香港的法治情況，可能不理解、有誤解，甚至有負面意見；在大是大非問題上，當然要保持堅定的立場，但必須有耐性，以坦誠、不慍不火、不卑不亢的態度，求同存異。



至於交往合作的具體方向，林定國提到律政司已有計劃全面配合，包括向外間解釋及推廣粵港澳大灣區「一國、兩制、三法域」的優勢，例如在最高人民法院報告中提及不久前批准在大灣區內地九市登記設立的港資澳資企業協議選擇港澳為仲裁地；和在深圳、珠海登記設立的港資、澳資企業可協議選擇港澳法律為合同適用法律。

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