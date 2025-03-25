劏房｜簡樸房標準出爐　窗戶面向四邊圍封天井可有條件達標

▲ 討論多時的「簡樸房」標準建議出爐，若相關建築物的天井最低層設有進出口，即使分間單位的窗戶面向四邊圍封的天井 ，仍可被視為滿足最低標準。（資料圖片）

討論多時的「簡樸房」標準出爐，房屋局向立法會提交文件，透露標準較早前諮詢有更改，最低標準的主要要求，包括若相關建築物的天井最低層設有進出口，即使分間單位的窗戶面向四邊圍封的天井 ，仍可被視為滿足最低標準。同時，建議就可開啟窗戶的窗玻璃面積新增要求，即須不少於0.1平方米（例如長度及闊度分別為33及30厘米）。

政府早前建議若「簡樸房」的居住空間或廚房（如有），未能符合通風及照明的法定要求，便須分別設有至少一扇可開啟的窗戶，而該窗戶須面向露天的街道、通道巷、庭院、半圍封天井等，而非面向四邊圍封的天井。

▲ 討論多時的「簡樸房」標準建議出爐，若相關建築物的天井最低層設有進出口，即使分間單位的窗戶面向四邊圍封的天井 ，仍可被視為滿足最低標準。（資料圖片）

當局最新說法指，考慮到不少持份者關注上述有關窗戶的要求會否較難遵從，以及現時天井已須符合指定的法定要求，以提供一定的通風及照明作用，現建議若相關建築物的天井最低層設有進出口，即使分間單位的窗戶面向四邊圍封的天井，仍可被視為滿足最低標準。

窗戶玻璃面積不少於0.1平方米

在放寬上述有關窗戶要求的同時，考慮到有意見認為要避免營運者在分間單位內提供極為細小的窗戶，現建議就可開啟窗戶的窗玻璃面積新增要求，即須不少於0.1平方米，例如長度及闊度分別為33及30厘米。

此外，政府表示寬限期則會由早前構思為登記期完結後的12或至24個月，正式建議訂為登記期完結後的36個月，讓業主有更充足的時間為單位進行改造工程，同時適應全新的規管制度，並讓不合標準分間單位的住戶尋找其他租盤搬遷。

建議延長寬限期至36個月

新方案建議將登記期正式訂為12個月，促使市場盡快改善分間單位的居住環境。另外，為讓社會大眾有更多時間了解簡樸房規管的條文，並讓更多分間單位參與登記，新方案會將「指明日子」延後，與條例草案獲立法會三讀通過後刊憲的日子「對齊」。

寬限期屆滿前6個月 未認證單位不可訂新約

在建議延長寬限期至36個月的同時，政府認為有需要加入適當措施防止已登記分間單位的營運者拖延改造工程，又或最後一刻才申請認證。措施包括考慮寬減相關認證費用，會在條例中訂明於寬限期屆滿前6個月期間，即「倒數期」，已登記但尚未取得認證的分間單位便不可再訂立新合約， 否則相關營運者須負上刑事責任。

增加可進行認證的專業人士範疇

除了早前建議的註冊建築師、註冊專業工程師（建造、土木、結構）及註冊專業測量師（建築測量）外，新增消防及屋宇裝備範疇的註冊專業工程師作為指明專業人士，增加「簡樸房」核證服務供應。

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