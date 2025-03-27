港鐵奇遇｜似電動輪椅代步車駛入港鐵惹議　網民憂心安全隱患：出事邊個負責？

▲ 似電動輪椅代步車駛入港鐵惹議，網民憂心安全隱患：出事邊個負責？

【行動輔助設備 / 代步車 / 電動車 / 港鐵】不時能在網絡見到有乘客在港鐵範圍內違規使用代步工具，罔顧自身及其他乘客安全，受到不少網民譴責。

而近日，有人在Threads上傳影片，指有4名長者駕駛似電動輪椅的三驅代步車「車隊」入閘港鐵，又是否合法合規？引起網民熱議。

港鐵旺角站｜皮衣男電單車駛入港鐵旺角站 網民憂心或成安全隱患

代步工具｜4輛似電動輪椅代步車駛入港鐵

據影片可見，4名長者各自駕駛三驅電動車先後經過「優先使用」閘口進入港鐵，陣仗浩蕩引得途人紛紛側目，1名攜帶行李箱的乘客經過被稍微阻擋片刻；幾人在港鐵職員的指引下齊右轉向升降機方向駛去。

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由於影片未記錄長者們入閘前畫面，不知港鐵職員是否有檢查幾人的相關證件。畫面中，其中1名阿婆的電動車側面附有1根拐杖，4位老人身側還有1位長者不行陪伴。樓主不禁提出遲疑：「依家呢啲款嘅類似電動輪椅嘅車，係合法可以入港鐵站？」

代步工具｜網民憂心存在安全隱患

影片引起網民熱議，不少人認為幾名長者揸電動車入港鐵存在安全隱患，還有人猜測幾人懶走路扮行動不便，批評道「依家老就坐」、「成架電單車咁唔係輪椅囉」、「電池著火就大X鑊，電動車入密閉空間好危險」、「原來地鐵入面都可以車聚」、「同電動單車冇分別」、「出事邊個負責？」、「有冇搞錯，呢啲叫輪椅咩？」、「隨時電池爆炸」。

不過，亦有人認為幾人應該是行動不便，「理智啲啲先，真係有一個有腋下拐杖，相信係行動唔方便多過道具」，還有網民找到類似影片中的代步車「輕便電動輪椅代步車」，銷售網頁提示稱符合安全守則的情況下「港鐵範圍可以使用」。

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代步工具｜輪椅或電動輪椅進入港鐵須符合規定

據港鐵《使用行動輔助設備的安全守則》，影片中的代步工具與示意圖中的行動輔助設備相似，而於港鐵範圍內使用輪椅及電動輪椅須符合規定：

輪椅及電動輪椅只供有行動障礙或困難人士使用，港鐵職員有權要求使用者提供有關證明，例如殘疾人士登記證或醫生證明；

小童使用輪椅或電動輪椅時須由成人陪同；以相當於步行的速度安全前進，最高時速不得超過6公里；

輪椅或電動輪椅加上其使用者的總重量不得超過200公斤；

尺寸限制為1,200毫米（長）×700毫米（闊）；

內燃機推進的行動輔助設備不得在港鐵範圍內使用。

如若影片中的代步工具不被視作行動輔助設備，則根據《香港鐵路附例》規定，不得將任何汽車、單車、電單車或其他類似的運輸工具，帶過、傳過、駛過或引領其橫過鐵路處所或其任何部分，違者可被判罰款5,000元及監禁6個月。

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