  • 25°C
香港時間：2025327日 (四) 10:06

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : DSE2025 李蘊 啟德七欖2025 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

港鐵奇遇｜似電動輪椅代步車駛入港鐵惹議　網民憂心安全隱患：出事邊個負責？

熱話

撰文： 王月明

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 DSE2025 李蘊 啟德七欖2025 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

似電動輪椅代步車駛入港鐵惹議，網民憂心安全隱患：出事邊個負責？

【行動輔助設備 / 代步車 / 電動車 / 港鐵】不時能在網絡見到有乘客在港鐵範圍內違規使用代步工具，罔顧自身及其他乘客安全，受到不少網民譴責。

而近日，有人在Threads上傳影片，指有4名長者駕駛似電動輪椅的三驅代步車「車隊」入閘港鐵，又是否合法合規？引起網民熱議。

港鐵旺角站｜皮衣男電單車駛入港鐵旺角站　網民憂心或成安全隱患

代步工具｜4輛似電動輪椅代步車駛入港鐵

據影片可見，4名長者各自駕駛三驅電動車先後經過「優先使用」閘口進入港鐵，陣仗浩蕩引得途人紛紛側目，1名攜帶行李箱的乘客經過被稍微阻擋片刻；幾人在港鐵職員的指引下齊右轉向升降機方向駛去。

點擊圖片放大
+3
+2

由於影片未記錄長者們入閘前畫面，不知港鐵職員是否有檢查幾人的相關證件。畫面中，其中1名阿婆的電動車側面附有1根拐杖，4位老人身側還有1位長者不行陪伴。樓主不禁提出遲疑：「依家呢啲款嘅類似電動輪椅嘅車，係合法可以入港鐵站？」

代步工具｜網民憂心存在安全隱患

影片引起網民熱議，不少人認為幾名長者揸電動車入港鐵存在安全隱患，還有人猜測幾人懶走路扮行動不便，批評道「依家老就坐」、「成架電單車咁唔係輪椅囉」、「電池著火就大X鑊，電動車入密閉空間好危險」、「原來地鐵入面都可以車聚」、「同電動單車冇分別」、「出事邊個負責？」、「有冇搞錯，呢啲叫輪椅咩？」、「隨時電池爆炸」。

不過，亦有人認為幾人應該是行動不便，「理智啲啲先，真係有一個有腋下拐杖，相信係行動唔方便多過道具」，還有網民找到類似影片中的代步車「輕便電動輪椅代步車」，銷售網頁提示稱符合安全守則的情況下「港鐵範圍可以使用」。

點擊圖片放大
+3
+2

代步工具｜輪椅或電動輪椅進入港鐵須符合規定

據港鐵《使用行動輔助設備的安全守則》，影片中的代步工具與示意圖中的行動輔助設備相似，而於港鐵範圍內使用輪椅及電動輪椅須符合規定：

  • 輪椅及電動輪椅只供有行動障礙或困難人士使用，港鐵職員有權要求使用者提供有關證明，例如殘疾人士登記證或醫生證明；
  • 小童使用輪椅或電動輪椅時須由成人陪同；以相當於步行的速度安全前進，最高時速不得超過6公里；
  • 輪椅或電動輪椅加上其使用者的總重量不得超過200公斤；
  • 尺寸限制為1,200毫米（長）×700毫米（闊）；
  • 內燃機推進的行動輔助設備不得在港鐵範圍內使用。

如若影片中的代步工具不被視作行動輔助設備，則根據《香港鐵路附例》規定，不得將任何汽車、單車、電單車或其他類似的運輸工具，帶過、傳過、駛過或引領其橫過鐵路處所或其任何部分，違者可被判罰款5,000元及監禁6個月。

港鐵女子｜女子坐電動行李箱至港鐵月台　引網民關注有否觸犯法例？

盡責港鐵職員｜女生港鐵遇陌生男騷擾　盡責女職員出手相助解圍

危險行為｜外傭單手扯BB車搭扶手電梯　港鐵乘客勸阻無果一意孤行

最新影片推介：

童學園
校長專訪｜蕭漢森小學新校舍融入工業風　新校長期望跟學生打成一片

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

危險行為｜外傭單手扯BB車搭扶手電梯　港鐵乘客勸阻無果一意孤行
09:16 2025/03/16
危險行為｜外傭單手扯BB車搭扶手電梯　港鐵乘客勸阻無果一意孤行
盡責港鐵職員｜女生港鐵遇陌生男騷擾　盡責女職員出手相助解圍
16:06 2025/03/15
盡責港鐵職員｜女生港鐵遇陌生男騷擾　盡責女職員出手相助解圍
港鐵女子｜女子坐電動行李箱至港鐵月台　引網民關注有否觸犯法例？
09:03 2024/11/18
港鐵女子｜女子坐電動行李箱至港鐵月台　引網民關注有否觸犯法例？
港鐵旺角站｜皮衣男電單車駛入港鐵旺角站　網民憂心或成安全隱患
20:07 2024/12/28
港鐵旺角站｜皮衣男電單車駛入港鐵旺角站　網民憂心或成安全隱患

你可能感興趣

危險行為｜外傭單手扯BB車搭扶手電梯　港鐵乘客勸阻無果一意孤行
09:16 2025/03/16
危險行為｜外傭單手扯BB車搭扶手電梯　港鐵乘客勸阻無果一意孤行
盡責港鐵職員｜女生港鐵遇陌生男騷擾　盡責女職員出手相助解圍
16:06 2025/03/15
盡責港鐵職員｜女生港鐵遇陌生男騷擾　盡責女職員出手相助解圍
港鐵女子｜女子坐電動行李箱至港鐵月台　引網民關注有否觸犯法例？
09:03 2024/11/18
港鐵女子｜女子坐電動行李箱至港鐵月台　引網民關注有否觸犯法例？
電動車 港鐵 網絡熱話

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

半山家教｜到半山過億獨立屋家庭做家教　港女細數家庭3大問題： 再高offer我都唔會教
半山家教｜到半山過億獨立屋家庭做家教　港女細數家庭3大問題： 再高offer我都唔會教
食物中毒｜男子用隔夜飯煮炒飯器官衰竭入ICU　4類食物不宜放過夜
食物中毒｜男子用隔夜飯煮炒飯器官衰竭入ICU　4類食物不宜放過夜
罕見病｜李子雄兒子患妥瑞症　媽媽心疼哽咽：完全不受控制抽動
罕見病｜李子雄兒子患妥瑞症　媽媽心疼哽咽：完全不受控制抽動
急症室最長等候時間（03月27日 時間04:05）
急症室最長等候時間（03月27日 時間04:05）
金賽綸金秀賢｜金賽綸美國結婚證書曝光　老公還原交往時間線認僅見過4次面
金賽綸金秀賢｜金賽綸美國結婚證書曝光　老公還原交往時間線認僅見過4次面