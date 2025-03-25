李蘊離婚︱李蘊臉上手臂曾有瘀青疑被家暴　當年霸氣護夫：老公對我不知幾好

▲ 李蘊曾被懷疑被家暴，當年她曾護夫解釋事件。

【李蘊 / 離婚 / 宅男女神 / 家暴】現年33歲「宅男女神」李蘊（Renee）在今日（3月25日）被媒體卜追問婚姻狀況時自爆已離婚2年，並表示會自力更新。

李蘊在2015年與內地金融才俊羅章冠（David）「閃婚」後移居廣州，三年抱兩，誕下一女一子，她亦淡出娛圈專心相夫教子。在李蘊個人社交平台，不時騷出她住的5000呎豪宅，以及一家人四處遊玩的照片，似是過住幸福少奶奶的生活，卻想不到卻藏暗湧。

在被問及於離婚是否涉第三者，她也不直接否認，只是拒回答，表示因家事只想低調。

李蘊離婚︱33歲李蘊驚爆離婚已2年 8年婚姻結束疑涉及第三者

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李蘊離婚︱

其實早在2017年，李蘊在微博上載一張與當時只2歲的女兒的合照，可是瘁在李蘊白滑的皮膚上，顴骨位置卻有明顯一大撻瘀傷，當時被解釋是被女兒用手機打在臉上「家暴」而令臉上出現瘀青。

此外，在2021年，李蘊上載一張抽血相，手臂卻瘀黑，她透露要入院接受身體檢查。之後，李蘊後曾貼與囡囡嘟嘴合照，並似眼泛淚光，她留言：「窩心的女兒，有你安慰就是最好的心理治療，怎麼你每一句話都有洋蔥！傻豬豬，我愛你。」

於是再引起網民懷疑她遭家暴疑雲，不過她曾回應：「老公對我不知幾好。」並解釋一向少講家事，只因為想低調。之後李蘊在社交平台發長文闢謠，解釋因為脊椎腫瘤要做手術因此入院。

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婚姻問題︱33歲女歌手復出疑婚姻出問題 放工不回5千呎豪宅返娘家公屋

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