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校園欺凌｜網傳聖保羅書院學生課室打架片段　教育局：涉兩年前和上月學生肢體衝突、校方已跟進

港聞

發布時間： 33 分鐘前

最後更新： 28 分鐘前

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聖保羅書院擬發生欺凌事件。（資料圖片）

近日網上流傳兩段涉及男學生在課室内打鬥的片段，發生地點擬為港島區傳統名校聖保羅書院。聖保羅書院回覆查詢指，分別涉及校內兩年前和上月發生的學生肢體衝突事件，校方於事發後均已即時處理，包括向今年涉事的同學進行處分，亦已通報教育局。教育局則指，已提醒學校加強訓輔工作。

其中一段影片所見，兩名男學生在課室白板前打鬥，期間間疑有老師經過課室門口；至影片尾段，有學生走出白板前，嘗試分開二人，而拍片者在整段影片均傳來陣陣笑聲。

另一段影片，同樣有兩名學生在課室内打鬥，其中一人被打至倒地。期間有多名學生在旁「襯熱鬧」，未有上前分隔二人。

聖保羅書院指，兩段短片分別涉及校內兩年前和上月發生的學生肢體衝突事件，校方表示高度關注事件，並已將事件向教育局通報，今日會向相關學生的家長發出家長信，再作交代。

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教育局回覆本報指，就上述短片，局方已聯絡學校了解。短片分別涉及校內兩年前和上月發生的學生肢體衝突事件，學校已跟進有關個案及與持份者保持溝通，並為受影響學生提供支援。教育局已提醒學校加強訓輔工作，並會與學校保持聯絡，提供適切的支援和意見。

局方指，對校園欺凌一直採取「零容忍」的政策，絕對不接受任何形式或任何原因的欺凌行為，並為學校提供清晰的指引，詳細列明學校在處理欺凌事件的原則、程序、方式及跟進工作，亦要求學校必須正視和以積極認真的態度處理每一宗欺凌事件。若發生欺凌事件，學校須以學生的安全為首要考慮，按校本危機處理機制，即時介入並盡快制止。就較嚴重的欺凌個案，學校須盡快通知教育局，以便提供協助。若懷疑學生涉及違法行為，學校應主動聯絡警方。

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