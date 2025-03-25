  • 24°C
香港時間：2025325日 (二) 20:26

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : DSE2025 啟德七欖2025 超市大搜查 啟德體育園 Cookies 金秀賢 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

升格大學？｜PolyU SPEED院長昨指有意升格私立大學　理大：僅個人意見

港聞

發布時間： 20 分鐘前

最後更新： 19 分鐘前

分享：

分享：

熱門 DSE2025 啟德七欖2025 超市大搜查 啟德體育園 Cookies 金秀賢 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

理大專業進修學院（PolyU SPEED）院長陳繼宇。（資料圖片）

理大專業進修學院（PolyU SPEED）院長陳繼宇昨透露，在《專上學院條例》修訂通過後有意與理大香港專上學院（PolyU HKCC）合併註冊為自資專上院校，並申請升格成為私立大學。理大澄清陳繼宇的言論是個人意見，並不代表理大立場和決定。

陳繼宇昨日透露，在條例生效後最快3年內申請升格成為私立大學。他說校方將按新例要求註冊，最快3年內申請升格成為私立大學，又指現時已達到私立大學規格，無論學科數目、院校人數及研究表現上，均超過教育局要求。

陳繼宇昨日說，若升格申請獲批，學院需將現時約100個課程交由學術評審局審批，並提交至行政會議批准，有望在兩年後正式升格為私立大學。他透露升格後初步擬改名為「香港工商大學」，並以科技及商業作課程定位。

不過，香港理工大學今日發表聲明，指理大專業及持續教育學院（PolyU CPCE）是理大附屬自資部門，轄下機構包括PolyU HKCC和PolyU SPEED。

理大澄清陳繼宇的言論是他個人意見，並不代表理大立場和決定。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

升格大學｜理大專業進修學院冀申請升格私立大學　陳繼宇：冀條例生效後3年完成
23:00 2025/03/24
升格大學｜理大專業進修學院冀申請升格私立大學　陳繼宇：冀條例生效後3年完成

你可能感興趣

升格大學｜理大專業進修學院冀申請升格私立大學　陳繼宇：冀條例生效後3年完成
23:00 2025/03/24
升格大學｜理大專業進修學院冀申請升格私立大學　陳繼宇：冀條例生效後3年完成
香港理工大學‎ 專上學院

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

婚姻問題︱33歲女歌手復出疑婚姻出問題　放工不回5千呎豪宅返娘家公屋
婚姻問題︱33歲女歌手復出疑婚姻出問題　放工不回5千呎豪宅返娘家公屋
英年早逝｜2000年0時0分出生 「千禧BB」心源性猝逝年僅25歲
英年早逝｜2000年0時0分出生 「千禧BB」心源性猝逝年僅25歲
鍾景輝近況︱King Sir患腸癌淡出幕前罕現身　戲劇大師慧眼發掘周潤發
鍾景輝近況︱King Sir患腸癌淡出幕前罕現身　戲劇大師慧眼發掘周潤發
太空流浪｜8日太空任務變9個月 女太空人頭髮全白「老足10歲」 傳NASA補償金僅這個數？
太空流浪｜8日太空任務變9個月 女太空人頭髮全白「老足10歲」 傳NASA補償金僅這個數？
新手媽媽｜麥明詩黃翠如輪住生B爭做親子網紅　陳凱琳「KOL吸金女王」地位受威脅
新手媽媽｜麥明詩黃翠如輪住生B爭做親子網紅　陳凱琳「KOL吸金女王」地位受威脅