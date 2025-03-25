升格大學？｜PolyU SPEED院長昨指有意升格私立大學　理大：僅個人意見

▲ 理大專業進修學院（PolyU SPEED）院長陳繼宇。（資料圖片）

理大專業進修學院（PolyU SPEED）院長陳繼宇昨透露，在《專上學院條例》修訂通過後有意與理大香港專上學院（PolyU HKCC）合併註冊為自資專上院校，並申請升格成為私立大學。理大澄清陳繼宇的言論是個人意見，並不代表理大立場和決定。

陳繼宇昨日透露，在條例生效後最快3年內申請升格成為私立大學。他說校方將按新例要求註冊，最快3年內申請升格成為私立大學，又指現時已達到私立大學規格，無論學科數目、院校人數及研究表現上，均超過教育局要求。

陳繼宇昨日說，若升格申請獲批，學院需將現時約100個課程交由學術評審局審批，並提交至行政會議批准，有望在兩年後正式升格為私立大學。他透露升格後初步擬改名為「香港工商大學」，並以科技及商業作課程定位。

不過，香港理工大學今日發表聲明，指理大專業及持續教育學院（PolyU CPCE）是理大附屬自資部門，轄下機構包括PolyU HKCC和PolyU SPEED。

理大澄清陳繼宇的言論是他個人意見，並不代表理大立場和決定。

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