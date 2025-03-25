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公院收費改革｜私家診所趁勢加價？　醫生料僅個別情況

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醫生預料有一成至兩成病人會流入私家診所。（資料圖片）

政府公布改革公營醫療收費的方案，包括調整急症室收費，由現時的180元，改為第1級危殆、2級危急費用豁免，其他級別改為收400元。至於會否有更多病人到家庭醫生診所求醫，甚至影響私人市場，拉高普通家庭醫生的收費，有醫生估計機會不大，不過相信會有一成至兩成病流入私家診所。

香港西醫工會創會會長楊超發表示，估計未必大部分醫生會加價，因疫情時少了三、四成生意，現時會重回一成至兩成，數字仍有差距，相信較少立即加價或者調整收費。他預計，即使加價都只是個別情況，未必與急症室加價有關，而是與營運情況，如藥費增加等有關，「大圍無加價就唔會加價。」

楊超發預料有一成至兩成病人會流入私家診所。（資料圖片）

料一至兩成病人流入私家診所

立法會衞生事務委員會副主席陳沛良相信，隨着公營醫療收費調整，亦會影響私營市場。他認為當局有必要同時提高私營醫療機構收費的透明度，才能令有經濟能力的市民安心選擇私營醫療體系，長遠分擔公營醫療系統壓力。

團結香港基金醫療及社會創新研究主管周嘉俊認為，急症室分級收費為市民提供重要誘因去改變求醫習慣，參考南韓的例子，預計有不少非緊急患者會改為向私營門診求醫，但政府需進一步提升門診及其他基層醫療服務的承載量，包括考慮提供更多夜診服務和善用社區藥房分擔需求，否則市民會落入「求醫無門」的困境。

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