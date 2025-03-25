公院收費改革｜消息指重病「無得扮」　子女發燒是否排急症應按病情判斷

▲ 急症室分流分為「危殆」、「危急」、「緊急」、「次緊急」及「非緊急」5類。（梁偉榮攝）

公立醫院急症室將按病情決定是否收費。消息人士指，獲准免費的兩類較危重病人是「無得扮」，盼提高收費後能減少輕症病人使用急症室。消息人士提到曾有人因「腳痕」到急症室，至於家長因子女發燒而排急症，消息人士稱所有人也可按自身病情作判斷。

加強公眾教育 免誤解海鮮價

目前公院急症室分流站護士，會按病人病情進行分流，由嚴重至輕微依次為「危殆」、「危急」、「緊急」、「次緊急」及「非緊急」5類，其中首兩類在明年實施的新安排下將獲豁免收費，其餘3類均須付費400元。

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消息人士指，實施前這大半年會進行公眾教育，以免令市民誤解急症室收費是「海鮮價」，「（不是）鍾意話第二、鍾意就話第三，臨床指標好清楚」。

消息人士舉例，實際上被列為危殆的病人幾乎是由救護車送抵便要送入房，進行心肺復甦、人工呼吸及插喉等急救等；至於第二類是透過維生指標判斷，故不存在「扮二類去慳400蚊」。

至於病人等候診症期間病情會否有機會回穩？消息人士舉例指，血壓偏低的病人「基本上15分鐘睇咗」，「唔會出現睇睇吓穩定返」，形容有關假設情況是絕無僅有。

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「腳痕攞假紙」 也到急症室

消息人士提到，目前獲豁免收費的綜援及長生津受助人佔60萬人口，這批人士使用急症室的比例「唔覺好突出」，反而過去不少人為「攞假紙」求診，亦有人因「腳痕」到急症室。另消息人士說理解家長因子女發燒而使用急症室，但強調「每個人係自己健康第一責任人」，所有人也可按自身病情作判斷是否使用急症室。

此外，消息指過去需輪候時間長達8小時的病人，只是最輕症的第5類病人，當局未來不會將相關輪候時間當作指標。對於有人將濫用問題矛盾指向綜援受助人，消息人士認為是轉移目標。

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