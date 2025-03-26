本地漁農產品｜漁護署冀建統一品牌　將訂生產標準及建立認證、溯源制度等

▲ 漁農自然護理署署長黎堅明（中）。（漁護署提供）

漁護署目標明年3月底前，就本地漁農產品建立統一品牌並集中推廣，署方會訂立統一生產標準，亦會設驗證及溯源制度，確保產品安全、低碳等。署方亦研在轄下公園加入旅遊元素，包括在三寶樹濕地保育公園設生態旅館等。

漁農自然護理署署長黎堅明昨與傳媒茶敘時指，將就本地漁農產品，蔬果、魚、豬及雞等，建立一個統一新品牌，並為各類漁農產品建立生產標準及養殖方法，署方亦正與本地認證機構合作，就品牌建立認證及檢測制度，確保品牌下的產品都是優質、低碳及安全。

他續指，品牌也會設溯源制度，以保市民在銷售點買得的確為本地生產漁農產品，舉例蔬菜可用紮帶包捆，而每個紮帶可印有二維碼等，市民一掃就能獲取產品來源及生產的漁或農場資料等，另亦會抽查各認可銷售渠道。

冀建立品牌信心 優質產品市場定位

他相信，有正式、由政府做的品牌及認證，可以加強市民對本地產品的信心，但就不會訂立市場佔有率目標，指品牌非朝著量去做，而是希望建立本地食材是優質產品的特定市場定位；而品牌名稱仍有待擬定，目標明年3月或之前可以推出，現也正與不同持分者研究如何做好品牌推廣及做好配套，如擴展不同銷售渠道及網絡，包括酒樓食肆等。

黎堅明又指，漁農業要可持續發展，大前提是產品能買得到，價錢亦合理，坦言難與大量入口的產品鬥價錢，但相信品牌產品的價錢也會是「大眾化」，非買不起的程度，又指本地產品的優勢在於品質，相信物有所值的話，市民也願意付多點錢購買。

《香港旅遊業發展藍圖2.0》提及推動生態旅遊，黎堅明稱，署方會研究所管理的不同公園，包括郊野公園、海岸公園、地質公園等能否加入旅遊元素，冀做「金漆招牌」，吸引市民或外國遊客到訪，提到正做勘查研究的三寶樹濕地保育公園，也擬設觀鳥活動及生態友善旅舍等，讓遊客身歷其境，但強調大原則是不影響環境，會與顧問再研究。他又相信，休閒漁農業也可加入很多旅遊元素，如出海及田耕等，相信對遊客也具吸引力。

人道毀滅野豬後 滋擾大減

署方現正檢視現行的野豬管理策略及相關措施，黎堅明稱，自2021年開始捕捉及人道毀滅野豬後，野豬滋擾熱點已大減，相信現有方法有效，會採取相同的行動，但會研究在野生動物管理及執法上如何做得更好，如在餵飼黑點設AI CCTV，亦會嘗試以圍網捕捉野豬，以提升效率。

《野生動物保護條例》禁止餵飼野生動物的規定，去年8月起擴展至涵蓋野鴿等，署方截至上月尾，共發出194張定額罰款通知書，其中45張涉及餵飼猴子、20張涉及餵飼野豬、33張涉及餵飼野鳥，以及96張涉及餵飼野鴿。署方亦透過傳票檢控1宗涉及違例餵飼野鳥的個案，被判罰款5,000元。

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