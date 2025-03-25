  • 22°C
香港時間：2025326日 (三) 01:13

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 李蘊 DSE2025 啟德七欖2025 超市大搜查 啟德體育園 Cookies 金秀賢 結業潮 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

公院收費改革｜普通科、家庭專科合併　聚焦弱勢社群

港聞

發布時間： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 李蘊 DSE2025 啟德七欖2025 超市大搜查 啟德體育園 Cookies 金秀賢 結業潮 名校專區 會員有獎

盧寵茂公布公立醫療收費改革，公立醫院普通科門診及家庭醫學專科門診收費明年劃一加至150元。（曾耀輝攝）

公立醫院普通科門診及家庭醫學專科門診收費明年劃一加至150元，藥費另計，消息人士稱今次改動亦涉及將兩個門診合併及「正名」為「家庭醫學門診服務」，重新定位主力照顧弱勢社群，另預料急症室收費上調不會推高私家醫生收費。

劃一加至150元　擬擴減免機制

消息人士說，今次「改革」是作為早前公布的《基層醫療健康藍圖》改革互相配合，包括將普通科門診與家庭醫學專科門診合併，劃一要求市民共付150元，擴大減免機制，重新定位主力照顧弱勢社群，相關內容稍後公布，並相信能夠推動部分使用急症室的基層市民改到門診求醫。

至於有經濟能力負擔的市民，消息人士說可透過私家醫生或慢病共治計劃求醫，又說在急症室因「頭暈身㷫」被歸類為第5類的輕症病人，明年因急症室加價，部分或會流向私家醫生求醫，但按本港現有私營家庭醫生服務量來計算，該批病人並非私家醫生病人的主要來源，故相信不會推高私家診所收費。

普通科門診與家庭醫學專科門診合併，劃一要求市民共付150元。（梁偉榮攝）

病人未回復疫前　私醫料不加價

目前部分私家醫生收費與加價後的公院急症室收費相近，甚至比後者更低。香港西醫工會創會會長楊超發向本報表示，估計大部分醫生未必會加價，因新冠疫情時已減少了3、4成生意，現時求診病人回升1至2成，但較疫前人數仍有差距，相信較少私家醫生會立即加價或調整收費。

對於加開夜診的建議，消息人士指所涉成本極高，曾試過開夜診但「成晚無病人」，強調政府醫療資源有限，即使政府希望在夜診方面加強配套，但配套齊備並不代表「任何人有唔舒服都有得睇」。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

診所 公立醫院 弱勢社群

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

婚姻問題︱33歲女歌手復出疑婚姻出問題　放工不回5千呎豪宅返娘家公屋
婚姻問題︱33歲女歌手復出疑婚姻出問題　放工不回5千呎豪宅返娘家公屋
鍾景輝近況︱King Sir患腸癌淡出幕前罕現身　戲劇大師慧眼發掘周潤發
鍾景輝近況︱King Sir患腸癌淡出幕前罕現身　戲劇大師慧眼發掘周潤發
高學歷藝人｜前TVB小生任客席講師獲讚講課有趣 　「旅遊王子」息影進修考取博士學位
高學歷藝人｜前TVB小生任客席講師獲讚講課有趣 　「旅遊王子」息影進修考取博士學位
英年早逝｜2000年0時0分出生 「千禧BB」心源性猝逝年僅25歲
英年早逝｜2000年0時0分出生 「千禧BB」心源性猝逝年僅25歲
李蘊離婚︱33歲李蘊驚爆離婚已2年　8年婚姻結束疑涉及第三者
李蘊離婚︱33歲李蘊驚爆離婚已2年　8年婚姻結束疑涉及第三者