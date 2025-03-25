公院收費改革｜普通科、家庭專科合併　聚焦弱勢社群

▲ 盧寵茂公布公立醫療收費改革，公立醫院普通科門診及家庭醫學專科門診收費明年劃一加至150元。（曾耀輝攝）

公立醫院普通科門診及家庭醫學專科門診收費明年劃一加至150元，藥費另計，消息人士稱今次改動亦涉及將兩個門診合併及「正名」為「家庭醫學門診服務」，重新定位主力照顧弱勢社群，另預料急症室收費上調不會推高私家醫生收費。

劃一加至150元 擬擴減免機制

消息人士說，今次「改革」是作為早前公布的《基層醫療健康藍圖》改革互相配合，包括將普通科門診與家庭醫學專科門診合併，劃一要求市民共付150元，擴大減免機制，重新定位主力照顧弱勢社群，相關內容稍後公布，並相信能夠推動部分使用急症室的基層市民改到門診求醫。

至於有經濟能力負擔的市民，消息人士說可透過私家醫生或慢病共治計劃求醫，又說在急症室因「頭暈身㷫」被歸類為第5類的輕症病人，明年因急症室加價，部分或會流向私家醫生求醫，但按本港現有私營家庭醫生服務量來計算，該批病人並非私家醫生病人的主要來源，故相信不會推高私家診所收費。

▲ 普通科門診與家庭醫學專科門診合併，劃一要求市民共付150元。（梁偉榮攝）

病人未回復疫前 私醫料不加價

目前部分私家醫生收費與加價後的公院急症室收費相近，甚至比後者更低。香港西醫工會創會會長楊超發向本報表示，估計大部分醫生未必會加價，因新冠疫情時已減少了3、4成生意，現時求診病人回升1至2成，但較疫前人數仍有差距，相信較少私家醫生會立即加價或調整收費。

對於加開夜診的建議，消息人士指所涉成本極高，曾試過開夜診但「成晚無病人」，強調政府醫療資源有限，即使政府希望在夜診方面加強配套，但配套齊備並不代表「任何人有唔舒服都有得睇」。

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