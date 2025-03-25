醫療儀器｜檢查燈突墜落擊中兩私院醫護　醫管局停用200多盞同型號檢查燈 　

▲ 醫管局停用200多款同類儀器。(網頁截圖)

衞生署昨日（24日）表示，荃灣港安醫院通報一名醫生周日(23日)在急診服務一間治療室為一名病人完成程序後，在旁協助的一名醫護人員嘗試將檢查燈調向，檢查燈突然墜落，擊中在場兩名醫護人員，兩人經檢查後沒有大礙，無需留院治療。

醫管局今晚(25日)表示，已接獲衞生署及檢查燈生產商通報有關事件，現時轄下各公立醫院及診所共設有約200支相同型號吊掛式檢查燈。為審慎起見，局方已即時暫停使用所有有關型號的吊掛式檢查燈，並已派駐各醫院聯網的醫學工程人員展開檢查工作，生產商亦會陸續派員進行全面詳細檢查，確保檢查燈安全穩妥並可安全使用。



醫管局會敦促生產商必須盡快完成全面檢查及保證有關檢查燈的安全，否則公立醫院及診所不會恢復使用有關檢查燈。局方已安排各公立醫院及診所暫時轉用其它生產商或其它型號的檢查燈，臨床服務不受影響。局方強調，各公立醫院及診所的吊掛式醫療設備均有定期保養維修，局方會密切監督生產商妥善檢查及保養維修醫療設備，確保病人及員工的安全。

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