李蘊離婚︱李蘊前夫IG疑3年前透露離婚原因　羅章冠無奈發文：被欺騙被背叛被傷害

▲ 李蘊前夫羅章冠似早在3年前已社交平台暗示婚變。

【李蘊 / 李蘊丈夫 / 羅章冠】現年33歲李蘊（Renee）在2015年嫁內地金融才俊羅章冠（David），然後她隨移廣州住在5000呎大宅，三年抱兩，婚後誕下一女一子。

可是在昨日（3月25日）卻向媒體承認早已離婚兩年，並表示回復單身，現在自力更生，直言希望有更多工作。

不過對於離婚的原因是否涉第三者，李蘊沒直接否認但也沒有承認，只是拒回答，表示家事只想低調處理。

李蘊離婚︱33歲李蘊驚爆離婚已2年 8年婚姻結束疑涉及第三者

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李蘊離婚︱前夫疑早暗示婚變原因

可是有網民翻看羅章冠的個人社交平台發現，似乎早在2022年，羅章冠已透露夫婦二人感情生變。他當年曾在社交平台提到被背叛，更直指人性自私、任性、不負責任和冷血無情，寫道：

2022終於要結束了 去年的今天怎麼想都不會想到今年的結局 小說都沒那麼精彩 現實的情節比小說狗血得多 特別是近幾個月更如噩夢般 被欺騙 被背叛 被傷害 人性原來可以那麼自我自私任性不負責任冷血無情 怎麼都想不到自己會碰到 精疲力盡 心力交瘁 無奈無力無語 自己跟孩子們都留下無能為力的遺憾 2023年 充滿了未知 沒有人能保證會比過去更好 對於自己跟孩子們 更是要啓程一段未卜的前路 願老天保佑 遠離爛人爛事 善惡終有報

另外，羅章冠曾寫道：「人和人剛認識的時候最好，熱情又虛偽，新鮮又浪漫。」之後再補充指：「直播裡面的大哥們，特別是榜一榜二榜三那些」

巧合地，李蘊以直播主身分在娛樂平台「17LIVE」唱歌，身為「宅男女神」的她每次都吸引大批粉絲捧場，更有不少支持者「課金」，羅章冠發似文似指李蘊。

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李蘊離婚︱前夫盡刪走李蘊照片

另外，羅章冠更曾似暗指李蘊缺席兒子的幼稚園畢業禮，寫道：「這三年你經歷了一年多的疫情 經歷了一次學校的變更 經歷了生活的變故 不過看見自信開朗的你 爸爸很欣慰 姐姐跟爸爸一起參加你的畢業典禮 姐姐幫忙拍了好多照片 看著舞台上老師們動容的哭了 她也好幾次熱淚盈眶 姐姐心思細膩 小小年紀也被感染到了」

現在查看羅章冠的個人IG，他已把所有李蘊的合照刪走，仍保留與子女合照，從發文所見，他常帶一對子女出外遊玩，估計他十分重視親子時光。

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