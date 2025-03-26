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金賽綸金秀賢｜金賽綸美國結婚證書曝光　老公還原交往時間線認僅見過4次面

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撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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金賽綸丈夫持結婚證書指，二人於今年1月12日在美國結婚。

金秀賢/金賽綸逝世】韓國已故女星金賽綸上月逝世，終年24歲。韓國媒體繼續爆料，令其自殺原因謠言滿天飛。最新內容指，她於今年1月12日跟相識僅兩月的圈外男友在美國結婚，丈夫持結婚證書強調，沒有對金賽綸家暴，對方亦沒有懷孕、墮胎，二人只見面4次就結婚，當中3次更是女方主動到美國見面。

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金賽綸金秀賢｜金賽綸丈夫出生地報填韓國

金賽綸於今年2月16日逝世，死後被韓媒大爆曾秘戀金秀賢6年，但他只承認是在女方成年後交往1年多，女方遺屬一度質疑金秀賢與女兒的死有關。

韓國YouTube頻道《橫豎研究所》最新爆料指，金賽綸確實已結婚，她的丈夫親自上頻道，提供由美國新澤西州部門發出的結婚證書，影片所見證書上，寫有與金賽綸的同名譯音，結婚日期是今年1月12日，而男女雙方的出生地均是韓國。

金賽綸丈夫持結婚證書指，二人於今年1月12日在美國結婚。（《橫豎研究所》影片截圖）

金賽綸金秀賢｜丈夫強調多數是金賽綸主動見面

其丈夫澄清自己從沒有對金賽綸家暴，他表示，其住所隔音差，若發生暴力事件，周遭的鄰居會立刻報警。他又透露，二人是在2024年11月認識，直至今年2月共見面4次，當中3次是金賽綸主動找他，他質疑外界指，若金賽綸被打，怎會多次飛到美國？如有必要他指，願意接受警方調查。

對於有報道指，金賽綸曾懷孕及墮胎，其丈夫稱，二人沒有打算生孩子，當時女方有服用避孕藥，加上相認時間極短，所以他說，不存在懷孕可能。

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金賽綸金秀賢｜丈夫指金賽綸堂哥多次挑釁恐嚇

金賽綸丈夫還透露，在3月18日接到一名自稱是金賽綸堂哥的人，向他發訊息多次挑釁及恐嚇，質問為什麼家暴金賽綸，但他直言，沒有發生家暴又何以對答，因此回覆對方說會採取法律行動，對方才沒有再聯絡。

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金賽綸金秀賢｜前男友K先生指金賽綸逝世　非因為金秀賢

另外，《橫豎研究所》亦提及金賽綸前男友K先生，指他曾向韓媒表示「我知道賽綸的死，不是因為金秀賢」，矛頭直金賽綸丈夫出手家暴，導致她精神壓力爆煲，加上家人對她漠不關心，金賽綸情緒崩潰自殘，更令手腕韌帶斷裂需要動手術，同時，他指發生種種事情，金賽綸母親只顧跟友人吃飯。

而這名K先生，《橫》指他是1999出生的李燦熙（譯音），本身是一名很想當藝人的年輕人，與金賽綸只拍拖一星期，分手後卻一直聯絡，希望金賽綸幫忙讓他出道。一名自稱是金賽綸的閨密在《橫》表示，曾見過李燦熙多次，懷疑他是不是受金秀賢團隊的威脅，才將金賽綸死因歸咎於其丈夫的家暴。

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