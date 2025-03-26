新產品丨雀巢牛奶公司全新「濃」豆樂紅豆奶條豆量增20%　每條只售呢個價錢！

▲ 牛奶公司經過兩年研發，終於推出豆香特別濃郁的濃豆樂紅豆奶條，最重要每咬一啖都有足料紅豆顆粒，充滿粒粒口感，讓紅豆的香味、滋味征服大家的味蕾。(牛奶公司提供)

一直備受食客愛戴的紅豆奶條再度登場，雀巢牛奶公司經過兩年研發，終於找出符合香港人口味的升級配方，豆香特別濃郁，最重要每咬一啖都有足料紅豆顆粒，充滿粒粒口感，讓紅豆的香味、滋味征服大家的味蕾。即日起於各大超市及便利店有售，勢必掀起全城紅豆熱潮。

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紅豆奶條一直是熱愛紅豆食品的港人熱捧佳品，全新面世的濃豆樂紅豆奶條讓紅豆大放異彩，發揮食材原始風味。而升級配方更經過無數次改良，精選飽滿渾圓的5mm原粒大紅豆製作，同時加碼紅豆量增加20%，最後經過3,000次攪拌及高溫熬煮，成就軟綿細膩的特濃紅豆蓉。

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務求食客一口咬下濃豆樂紅豆奶條，冰涼入心，紅豆的香氣與細緻的口感交織，流沙質感中夾雜分明顆粒。這份純粹滋味將成為大家的紅豆冰品新寵，每一口都帶來無與倫比的滿足感，令人難以忘懷。

濃豆樂紅豆奶條即日起登陸各大便利店及超級市場，零售價單支裝12元，家庭裝(一盒4支)則為45.9元。數量有限，售完即止。

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