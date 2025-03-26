好人好事丨23歲內地女生朗豪坊通天梯突暈倒　男子「公主抱」救落地

【朗豪坊/通天梯/人疊人】旺角朗豪坊「通天梯」昨天(25日)發生一宗驚險事故。一名女子於乘搭「通天梯」下行時突然暈倒，更一度向前滾下數級，慶幸當時有熱心男女途人馬上施援，有男子用「公主抱」形式將女子抱回地面，最終女子送院後並無大礙。有關片段曝光後，隨即於網上引起熱議。

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有網民將事發片段上載至小紅書，片中可見該名身穿白衫的長髮女事主當時正從8樓乘搭「通天梯」往4樓，當電梯還有10多級距離便到達地面之時，女事主卻突然暈倒，由玻璃倒映的影像可見女事主一度向前滾下數級樓梯，便倒臥在梯級上。電梯上的男女途人於是馬上施援，其中黑衫外籍男先托起事主，其後地面另有杏衫男子加入施救，只見他看似毫不費力便將女事主整個人以「公主抱」抱起，並放回地面，再交由商場職員跟進。

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據了解，事發於早約11時15分，警方接獲報案指一名姓潘（23歲）的女內地人，於乘搭突然電梯時暈倒，送院後已回復清醒。

事件曝光後，即引來不少網民熱議，有人慶幸女事主被救及時，有人則覺得該電梯非常「邪門」。

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朗豪坊4樓至8樓的「通天梯」而非首次生事端，2017年3月25日該條「通天梯」便曾突然溜後，當時電梯上40名乘客走避不及，便如「骨牌」般滑至電梯底更「人疊人」釀18傷。

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