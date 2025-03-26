捉緊變幻的白雲 跨代延續美學探索！　大華銀行Art Central 2025焦點水墨作品《白雲觀照》

一朵白雲，抬頭所見，形態萬千，隨不同的天氣可變化出卷雲、層雲、積雨雲等等，偶然遇上難得一見的虹彩雲、雲虹或幻日，顯現出東西方文化中吉祥和夢想的象徵，飄浮到香港藝術家吳觀麟手中，頓成可以捉緊的水墨藝術裝置， 提醒觀者在日常生活中時刻觀照內心，保持真摯的初心。

科技和藝術的結合

吳觀麟向來喜歡觀察雲朵變幻無常的形態，並以「雲」作為創作主題，今年受大華銀行委託下於Art Central展示他「雲誌系列」之五的作品——《白雲觀照》。這是一組互動水墨藝術裝置，除了表現自然的美，更以嶄新角度及手法回顧古今意象，回應孔子在《週易．易傳》所提到的周而復始、循環變化的傳統哲學，從而反思個人和集體的成長，感悟人與大自然的連繫。

▲ 吳觀麟受大華銀行委託創作，於Art Central展示他的互動水墨藝術裝置《白雲觀照》。

《白雲觀照》由60件膠片所組成，每片白雲的造形皆是手工刻製，並以數學符號無限「∞」形狀排列。吳觀麟說：「在中華文化中，60年為一個甲子，象徵不斷循環，生生不息之法則，剛好亦呼應大華銀行（香港）成立60周年。

▲ 《白雲觀照》由60件膠片所組成，每片白雲的造形皆是手工刻製，並以數學符號無限「∞」形狀排列。

▲ 平面的白雲會隨視角轉換成立體的雲氣，創造出動態的視覺體驗。

當觀眾遊走在作品之中，平面的白雲會隨視角轉換成立體的雲氣，創造出動態的視覺體驗。 裝置背後的LED屏幕投影出電腦素描生成的白雲圖像，循環往復，承托着《白雲觀照》表達的生生不息，以及承先啟後之轉化和發展。此外，觀眾可透過擴增實境（AR）功能參與互動，在虛擬的雲景中擁抱並探索無限的盼望。

成立90周年的大華銀行，再度成為Art Central首席合作伙伴。除了在展場內的「大華銀行藝術空間–香港展區」首度展出香港水墨藝術家吳觀麟創作的互動水墨藝術裝置《白雲觀照》，同賀大華銀行（香港）成立60周年之外，同時亦展出2024年「大華銀行年度水墨藝術大獎」香港及中國內地得獎者之作品，以及「大華銀行年度繪畫比賽」藝術展，觀眾可探索來自印尼、馬來西亞、新加坡、泰國和越南得獎藝術家的創作。

吳觀麟亦參與大華銀行藝坊師友計劃，2024年「大華銀行年度水墨藝術大獎」最具潛質藝術家年獎得獎者鄒璐共同創作《白雲觀照》，期望與新晉藝術家交流想法，激盪出新的火花，並且把藝術創意與技巧傳承給年輕一代，促進文化的延續。兩代創作者透過水墨開放對話與交流，實現跨世代的藝術傳承。

▲ 大華銀行「藝• 坊」總監李嘉欣（右）形容大華銀行一直相信藝術可以促進社會聯繫和豐富日常生活。

大華銀行「藝• 坊」總監李嘉欣形容大華銀行一直相信藝術可以促進社會聯繫和豐富日常生活，箇此希望透過Art Central的大華銀行藝術空間展示創新和多樣化的藝術作品，反映當代藝術的不同面向，並提升大眾對水墨藝術的興趣。「大華銀行亦全力支持本地藝術家及年青新晉藝術家，並展示香港及中國內地的優秀藝術作品，觀乎他們如何將傳統技法與現代創意相結合。同時間，大華銀行亦聯同大華銀行「藝 ∙ 坊」舉辦多場水墨藝術工作坊及講座，邀來香港水墨藝術家包括徐沛之博士、韓雁婷、吳觀麟、邱榮豐、楊頌雅及容子敏，帶領抽象水墨、傳統水墨、現代山水及實驗水墨等工作坊，並與與社區人士交流，增進對藝術的理解和欣賞。這些活動均有助於跨代之間的文化傳承，讓年輕一代能夠接觸和學習傳統藝術。」